13 августа 2025, среда, 22:41
В Беларуси серьезно подорожает еще один популярный продукт

  13.08.2025, 21:50
  • 4,058
Причина всему – весенние заморозки и летние дожди.

Затяжная весна и майские заморозки серьезно повлияли на сельское хозяйство. Фермеры могут недосчитаться картофеля и других овощей. Ударила погода и по пчеловодам. Специалист рассказала, поднимутся ли нынче цены на мед.

Председатель республиканского ОО «Белорусские пчеловоды» Анастасия Хаврюк называет этот год очень трудным. Причина – сложные погодные условия.

«Что не замерзло, то, как говорится, залило водой… Потом дальше пошли проливные дожди. Один день пчелы работают, два-три дня сидят в ульях и съедают то, что принесли», – рассказала она.

Прогнозы у Анастасии пессимистичные. Она предполагает, что медосбор будет в два-три раза меньше обычного. Притом трудиться приходилось много. В итоге это скажется на цене.

Хаврюк вспоминает: раньше считалось, что килограмм меда должен стоить $10. Была и другая похожая формула: 1 кг этого продукта равен цене за 10 кг сахара.

Сейчас другие правила. Причем у пчеловодов, работающих на своих пасеках, и у тех, кто производит мед в промышленных масштабах, они разные. Последние оптимизируют труд за счет современных технологий, это позволяет уменьшить трудозатраты и сделать оптовые цены ниже рыночных.

Однако в 2025 году несладко всем. Анастасия не называет конкретных сумм, но очевидно, что мед для потребителей подорожает.

