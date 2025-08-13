Украина, Европа и США согласовали позиции перед встречей на Аляске: главные заявления 3 13.08.2025, 22:08

Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-разговор с президентом США, очертив ключевые условия и ожидания от переговоров.

РБК-Украина в материале ниже собрало заявления союзников на фоне подготовки саммита Трампа и Путина.

5 общих принципов для завершения войны

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ключевых европейских государств, представители руководства ЕС и НАТО провели видеоконференцию с американским лидером.

Целью было согласование позиций и обсуждение ожиданий от саммита. По итогам разговора было согласовано пять общих принципов. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно эти принципы будут определять формат переговоров.

«Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат переговоров», – заявил Зеленский, отмечая ключевую роль Киева в любых мирных процессах.

Среди прочих согласованных пунктов:

Немедленное прекращение огня и предоставление Украине надежных гарантий безопасности.

Отсутствие права вето России относительно перспектив Украины в ЕС и НАТО.

Сохранение и усиление санкционного давления на Россию, если она не согласится на прекращение огня.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам онлайн-конференции заявила, что разговор был «очень хорошим» и позволил укрепить общую позицию Европы, США и НАТО в отношении Украины. Она подчеркнула, что все стремятся к «справедливому и длительному миру».

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что «мяч теперь на стороне Путина».

«Мы единственные в стремлении прекратить эту ужасную войну против Украины и достичь справедливого и продолжительного мира», – заявил Рютте и добавил, что он ценит лидерство президента США Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками.

А президент США Дональд Трамп в своем заявлении оценил разговор с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками «на 10 баллов».

Вопрос территорий

Вопрос о возможных территориальных уступках в войне РФ против Украины остается предметом активного обсуждения в течение последней недели.

По информации издания Axios, во время видеоконференции сегодня президент США Дональд Трамп выразил мнение, что «обмен территориями» будет необходимой частью мирного соглашения. Однако он подчеркнул, что не может принимать решений на этот счет, и это должны обсуждать лидеры Украины и РФ – «Владимир и Владимир».

Позиция Украины относительно вероятных территориальных уступок остается неизменной. Президент Владимир Зеленский продолжает подчеркивать, что любые вопросы территориальной целостности могут решаться только при согласии украинского народа и в соответствии с Конституцией.

«Ключевые вопросы относительно нашей территориальной целостности, в конце концов, решатся на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно, все это поддерживают», – добавил Зеленский.

Лидеры европейских стран высказали аналогичную позицию. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Россия не может требовать изменять конституцию Украины в вопросе территорий.

В то же время, Мерц сказал, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но только при условии, что «исходной позицией будет линия боевого столкновения». Кроме того, он категорически заявил, что «юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается».

Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался в поддержку этого тезиса.

«Территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем. Ее очень четко выразил президент Трамп», – заявил Макрон.

Прекращение огня и санкции

Президент США Дональд Трамп назвал перемирие своей целью во время встречи с Путиным.

Но на вопрос, верит ли он, что сможет убедить кремлевского диктатора прекратить обстрелы населения и гражданской инфраструктуры, Трамп затруднился ответить утвердительно.

«Я думаю, ответ, скорее "нет", потому что у меня уже были прекрасные разговоры с Путиным, а потом я возвращаюсь домой, а потом я вижу, как ракета ударила по дому и люди лежат, умирая», – сказал лидер США.

Президент Украины Владимир Зеленский считает немедленное прекращение огня центральной темой переговоров, но также отмечает важность сохранения давления на Кремль.

«Санкции должны быть и должны быть усилены, если Россия не согласует на прекращение огня в Аляске», – подчеркнул президент.

Зеленский также предупредил партнеров о «блефе Путина», который, по его словам, пытается создать впечатление, что санкции не действуют, хотя они наносят значительный ущерб российской экономике.

Глава Украины подчеркнул, что РФ не стремится к миру, а стремится к оккупации Украины, и призвал к дальнейшему давлению ради мира.

Гарантии безопасности

Вопрос гарантий безопасности для Украины является одним из ключевых, что обсуждался накануне саммита.

Владимир Зеленский сообщил, что на встрече было согласовано необходимость «надежных гарантий безопасности», и что Дональд Трамп выразил поддержку этой идее и готовность США участвовать.

«Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать», – отметил Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что у Украины должна быть сильная армия, но в то же время сказал, что вопрос гарантий безопасности подробно не обсуждался.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры пришли к общему пониманию, что НАТО не должно быть единственной гарантией безопасности.

Макрон также заявил, что Дональд Трамп против того, чтобы НАТО было частью гарантий безопасности для Украины. Французский президент выразил мнение, что между любыми потенциальными территориальными уступками Украины и гарантиями безопасности должна быть прямая связь.

«Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны. Но что Соединенные Штаты и все союзники должны быть их частью. Это очень важное уточнение для меня», – сообщил Макрон.

Подготовка встречи Зеленского, Трампа и Путина

Лидеры договорились, что после переговоров с Путиным на Аляске Трамп сперва свяжется с Зеленским, чтобы обсудить итоги и определить совместные дальнейшие действия, и затем поговорит с главами европейских государств.

К тому же лидер Белого дома сообщил, что в случае успешных переговоров с кремлевским лидером в короткие сроки может состояться трехсторонняя встреча с участием президента Украины.

«Если первая встреча пройдет хорошо, у нас будет вторая почти немедленно. На ней будут Путин, Зеленский и я», – сказал Трамп.

Так, по данным Reuters, во время видеоконференции сегодня Трамп, Зеленский и европейские лидеры обсудили возможное место встречи с Путиным. Среди вариантов – страны Европы и Ближнего Востока.

В то же время президент США добавил, что второй встречи может не быть, если на Аляске «он не услышит ответов». Также Дональд Трамп пригрозил «очень серьезными последствиями», если Путин не согласится остановить войну.

Кроме того, лидер Белого дома раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, публикуют негативные публикации относительно его предстоящей встречи с Путиным. В своем сообщении в Truth Social он назвал критиков «уволенными неудачниками» и заявил, что США «побеждают во всем».

