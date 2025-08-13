Белорусам рассказали, как проверить легальность ввезенного авто 13.08.2025, 22:10

Это можно сделать онлайн.

Белорусская таможня обновила базу данных транспортных средств, ввезенных из стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Таможенные органы Беларуси».

Теперь проверить легальность ввоза автомобиля можно онлайн — через сервис на сайте Государственного таможенного комитета. Для этого достаточно ввести VIN-код машины либо номер шасси или кузова.

Наличие автомобиля в базе подтверждает, что его ввоз с территории другой страны ЕАЭС в Беларусь прошёл легально. Это позволяет избежать рисков при покупке авто с рук и помогает удостовериться в чистоте сделки.

Как уточняется, VIN-код обычно состоит из 17 символов — латинских букв (за исключением I, O, Q) и арабских цифр.

