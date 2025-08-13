закрыть
13 августа 2025, среда, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам рассказали, как проверить легальность ввезенного авто

  • 13.08.2025, 22:10
Белорусам рассказали, как проверить легальность ввезенного авто

Это можно сделать онлайн.

Белорусская таможня обновила базу данных транспортных средств, ввезенных из стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Таможенные органы Беларуси».

Теперь проверить легальность ввоза автомобиля можно онлайн — через сервис на сайте Государственного таможенного комитета. Для этого достаточно ввести VIN-код машины либо номер шасси или кузова.

Наличие автомобиля в базе подтверждает, что его ввоз с территории другой страны ЕАЭС в Беларусь прошёл легально. Это позволяет избежать рисков при покупке авто с рук и помогает удостовериться в чистоте сделки.

Как уточняется, VIN-код обычно состоит из 17 символов — латинских букв (за исключением I, O, Q) и арабских цифр.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский