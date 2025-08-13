закрыть
Axios: Макрон занял очень жесткую позицию во время разговора с Трампом перед Аляской

1
  • 13.08.2025, 22:17
  • 1,256
Axios: Макрон занял очень жесткую позицию во время разговора с Трампом перед Аляской
Эмманюэль Макрон

Мерц и Рютте также были «очень активными» во время разговора с президентом США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял «очень жесткую» позицию во время онлайн-разговора европейских лидеров, президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом перед встречей последнего с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом Axios сообщил собеседник, который был на разговоре.

По его словам, Макрон сказал Трампу, что «встреча [речь идет о переговорах на Аляске 15 августа] – это очень большая уступка Путину».

Другой собеседник также сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте были «очень активными» во время разговора с Трампом, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони «подняла несколько дельных вопросов».

Президент Польши Кароль Навроцкий напомнил Трампу о Варшавской битве ровно 105 лет назад, когда Польша воевала вместе с украинцами против большевиков в России, сказал собеседник.

