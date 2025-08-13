Загадочные «инопланетные» мумии из Перу оказались человеческими 13.08.2025, 22:30

Фото: Daily Mail

Результаты ДНК-тестов открыли правду.

Открытие мумий в Перу, которое привлекло внимание ученых и конспирологов еще с 2015 года, получило новые объяснения благодаря генетическим исследованиям. Тогда во время раскопок в пещере были найдены тела с тремя пальцами на руках и ногах, что вызвало предположение об их «инопланетном» происхождении.

Сейчас около двух десятков этих мумий проходят научное исследование. Исследователи отмечают, что тела сохранили ткани, мышцы и внутренние органы, а одна из мумий была беременной на момент смерти.

Подкастер Джесси Мичелс, который посетил место находки, рассказал Daily Mail, что «нет никаких доказательств того, что эти существа не с Земли». Он предположил, что мумии могут принадлежать неизвестному подземному виду людей.

Специалист по биоинформатике Алина Харди отметила, что анализ ДНК показал мутацию в гене Gli3, связанную с врожденной деформацией пальцев у людей. Это естественное объяснение аномальной анатомии мумий. Харди добавила, что подобные генетические изменения встречались и в древних археологических находках в Перу.

Исследование ДНК показало, что большинство генетического материала соответствует человеческим профилям. Для этого использовали современные методы выделения ДНК из костей и мышц мумий, а также геномное секвенирование и биоинформатику для определения мутаций.

Мичелс также привел пример племени на севере Зимбабве, где существует врожденное заболевание, известное как «синдром страусиной стопы« (ectrodactyly). Оно проявляется отсутствием одного или нескольких центральных пальцев, что создает V-образный разрыв в кисти или стопе. Это могло быть похожим на особенности мумий.

Некоторые из мумий, например «Виктория» — безголовый человек — подтвердили человеческое происхождение через ДНК. Другие исследователи, в частности доктор Дэвид Руис Вела, предположили, что некоторые мумии могли иметь гибридные черты из-за естественной миграции и скрещивания различных видов приматов и людей.

Первое международное внимание мумии получили в 2022 году, когда журналист Джейми Маусан показал их в мексиканском конгрессе. Часть экспертов подтвердила, что тела когда-то были живыми организмами. Однако в 2023 году выяснилось, что некоторые «мумии» были лишь деревянными фигурками, созданными для продажи туристам, и они были конфискованы в аэропорту Лимы.

Специалист по судебной археологии Флавио Эстрада, который исследовал находки, подтвердил: «Эти объекты не являются инопланетянами, они сделаны из костей животных Земли и современных клеев. Они не создавались в доколумбовые времена».

Сейчас Джесси Мичелс планирует привлечь американскую компанию Colossal Biosciences для более детального анализа ДНК мумий, но для этого нужно разрешение правительства Перу.

