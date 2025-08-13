NBC News: Вэнс заверил, что Трамп не будет навязывать Украине мирную сделку с РФ 13.08.2025, 22:54

Джей Ди Вэнс

Об этом вице-президент заявил Зеленскому и европейским союзникам.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, что американский лидер Дональд Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.

Об этом сообщает NBC News.

По словам двух немецких чиновников, Вэнс заверил Зеленского и европейских союзников во время сегодняшнего телефонного разговора, что США не будут вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

Собеседники издания добавили, что Трамп, Вэнс и другие члены американской администрации, участвовавшие в телефонном разговоре, проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах.

