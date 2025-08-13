закрыть
13 августа 2025, среда, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Борисове взбунтовались таксисты

  • 13.08.2025, 23:42
В Борисове взбунтовались таксисты

Их не устроило новое правило.

Борисовские таксисты написали коллективное обращение из-за запрета на въезд на железнодорожный вокзал, который, по их словам, ставит под угрозу качество обслуживания пассажиров и саму работу легальных таксистов. Проблему удалось разрешить, пишет областное госиздание «Мінская праўда».

Более ста водителей такси из Борисова подписали коллективное обращение к председателю Борисовского райисполкома Николаю Карповичу. После этого представители таксистов смогли попасть на прием к чиновнику. Судя по снимкам газеты, общались минимум дважды.

«Мы работаем официально, платим налоги, оформлены как положено. Мы не „бомбилы“, мы — часть городской инфраструктуры. С недавнего времени нам запретили заезжать на железнодорожный вокзал: теперь можно только осуществлять „посадку-высадку“. Это для нас критично, и есть проблема», — объясняли таксисты.

Они попросили власти выделить специальное стояночное место для такси на привокзальной площади и установить соответствующий дорожный знак. Также подняли вопрос об отсутствии «точек» для такси у автовокзала и рынка в старом городе.

Карпович предложил несколько вариантов размещения стоянки на вокзале. Совместно с таксистами в ближайшее время будет определена точная локация, которая устроит обе стороны.

«Островок для таксистов определим согласно законодательству. Поставим соответствующие знаки. Это будет „островок“ на 5−6 парковочных мест. Для такси этого достаточно. По автовокзалу и рынку в старой части города вопрос также сейчас изучаем», — сказал чиновник.

Водители такси отметили, что остались довольны результатами встреч, пишет госиздание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский