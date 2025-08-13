В Борисове взбунтовались таксисты 13.08.2025, 23:42

Их не устроило новое правило.

Борисовские таксисты написали коллективное обращение из-за запрета на въезд на железнодорожный вокзал, который, по их словам, ставит под угрозу качество обслуживания пассажиров и саму работу легальных таксистов. Проблему удалось разрешить, пишет областное госиздание «Мінская праўда».

Более ста водителей такси из Борисова подписали коллективное обращение к председателю Борисовского райисполкома Николаю Карповичу. После этого представители таксистов смогли попасть на прием к чиновнику. Судя по снимкам газеты, общались минимум дважды.

«Мы работаем официально, платим налоги, оформлены как положено. Мы не „бомбилы“, мы — часть городской инфраструктуры. С недавнего времени нам запретили заезжать на железнодорожный вокзал: теперь можно только осуществлять „посадку-высадку“. Это для нас критично, и есть проблема», — объясняли таксисты.

Они попросили власти выделить специальное стояночное место для такси на привокзальной площади и установить соответствующий дорожный знак. Также подняли вопрос об отсутствии «точек» для такси у автовокзала и рынка в старом городе.

Карпович предложил несколько вариантов размещения стоянки на вокзале. Совместно с таксистами в ближайшее время будет определена точная локация, которая устроит обе стороны.

«Островок для таксистов определим согласно законодательству. Поставим соответствующие знаки. Это будет „островок“ на 5−6 парковочных мест. Для такси этого достаточно. По автовокзалу и рынку в старой части города вопрос также сейчас изучаем», — сказал чиновник.

Водители такси отметили, что остались довольны результатами встреч, пишет госиздание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com