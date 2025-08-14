закрыть
Трамп пригрозил Путину «серьезными последствиями» в случае отказа прекратить войну в Украине

  • 14.08.2025, 2:07
Дональд Трамп

Встреча лидеров США и РФ запланирована на 15 августа и пройдет на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Владимир Путин на предстоящем саммите на Аляске откажется прекратить боевые действия в Украине, его ждут «очень серьезные последствия». «Последствия будут очень серьезными», — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга. Запись беседы опубликована Белым домом.

Трамп не исключил, что при успешном исходе переговоров с Путиным может состояться трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского. «Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу же провести вторую — между Путиным, Зеленским и мной, если они будут заинтересованы в моем присутствии», — сказал он. Американский лидер добавил, что если в ходе переговоров с Путиным он «не получит необходимые ответы», то следующей встречи не состоится.

Трамп признал, что не уверен в возможности убедить Путина прекратить войну. «Я думаю, ответ скорее „нет“, потому что у меня уже были прекрасные разговоры с Путиным, а потом я возвращаюсь домой и вижу, как ракета попала в дом, и люди лежат и умирают», — отметил он. При этом президент США высоко оценил свой сегодняшний разговор с Зеленским и европейскими лидерами, поставив ему «10 баллов из 10».

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что при неудаче на переговорах с Путиным Вашингтон может ужесточить прямые санкции против России, а также увеличить вторичные тарифы в отношении торговых партнеров Москвы. Он призвал европейские государства последовать примеру США и ввести аналогичные меры, подчеркнув, что ЕС способен усилить давление на Кремль. По словам главу американского Минфина, санкции могут быть как усилены, так и ослаблены, либо введены на ограниченный срок — в зависимости от результата встречи на Аляске.

Накануне переговоров с Путиным Трамп провел видеоконференцию с Зеленским и лидерами европейских стран. По словам украинского президента, американский лидер выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время этой беседы Трамп заявил: территориальные вопросы будут обсуждаться только при участии Украины.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа и пройдет на Аляске.

