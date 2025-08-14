Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности 8 14.08.2025, 7:35

Они должны стать частью окончательного урегулирования вопроса войны.

Президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Об этом сообщает Politico.

Все три собеседника - европейский дипломат, британский и чиновник и человек, проинформированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду - сказали одну и ту же информацию.

По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

В то же время президент США не уточнил, что именно он имел ввиду под гарантиями безопасности. Он лишь обсудил более широкую концепцию.

Согласно слов британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.

Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных напрямую Украине, хоть и продадут орудие в Европу для использование Украиной.

«Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий», - пишет Politico.

Однако не совсем ясно, такой вывод делает редакция или же это сказали источники.

Напомним, что уже завтра, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

