Дроны атаковали Волгоград: пылает НПЗ «Лукойл»9
- 14.08.2025, 7:43
Произошло несколько попаданий.
В ночь на четверг, 14 августа, российский Волгоград снова атаковали дроны. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО, а затем – о возгорании с задымлением. По их словам, пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Впоследствии это подтвердили местные власти, пишет OBOZ.UA.
Речь идет о НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе города. Россияне публиковали в сети кадры последствий атаки.
Под атакой был НПЗ
Местные жители писали о нескольких попаданиях дронов по НПЗ «Лукойл» в Волгограде.
Вскоре власти признали «возгорание и утечку нефтепродуктов» на НПЗ. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что это произошло из-за падения обломков БПЛА после атаки.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил он.
Отметим, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». А Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры, которые подтверждают поражение российского завода.