14 августа 2025, четверг, 8:58
Дроны атаковали Волгоград: пылает НПЗ «Лукойл»

9
  • 14.08.2025, 7:43
  • 4,674
Дроны атаковали Волгоград: пылает НПЗ «Лукойл»
Коллаж: Charter97.org

Произошло несколько попаданий.

В ночь на четверг, 14 августа, российский Волгоград снова атаковали дроны. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО, а затем – о возгорании с задымлением. По их словам, пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Впоследствии это подтвердили местные власти, пишет OBOZ.UA.

Речь идет о НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе города. Россияне публиковали в сети кадры последствий атаки.

Под атакой был НПЗ

Местные жители писали о нескольких попаданиях дронов по НПЗ «Лукойл» в Волгограде.

Вскоре власти признали «возгорание и утечку нефтепродуктов» на НПЗ. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что это произошло из-за падения обломков БПЛА после атаки.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил он.

Отметим, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». А Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры, которые подтверждают поражение российского завода.

