14 августа 2025, четверг, 8:58
Bitcoin установил очередной исторический рекорд

1
  • 14.08.2025, 8:20
Bitcoin установил очередной исторический рекорд

Криптовалюта стоит более 123 тысяч долларов.

В среду, 13 августа, криптовалюта Bitcoin превысила отметку 123 500 долларов и превысила предыдущий исторический максимум в 123,2 тысячи долларов, зафиксированный 14 июля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на криптобиржи.

Отмечается, что рекорд был установлен вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на собственном историческом максимуме второй день подряд, продолжив летний рост, который неоднократно выводил бенчмарк на новые вершины.

По данным криптобиржи Binance, по состоянию на 04:20, стоимость Bitcoin составляла 123,866,41 доллара за штуку.

Bitcoin стабильно дорожал в течение последнего года благодаря благоприятному законодательному климату в Вашингтоне, после прихода к власти президента Дональда Трампа.

Как отмечает Bloomberg, публичные компании, во главе со Strategy Майкла Сейлора, повысили спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты. Эта стратегия недавно распространилась и на меньших конкурентов, таких как Ether, что привело к общему росту на рынке цифровых активов.

Написать комментарий 1

