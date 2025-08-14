Bitcoin установил очередной исторический рекорд 1 14.08.2025, 8:20

Криптовалюта стоит более 123 тысяч долларов.

В среду, 13 августа, криптовалюта Bitcoin превысила отметку 123 500 долларов и превысила предыдущий исторический максимум в 123,2 тысячи долларов, зафиксированный 14 июля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на криптобиржи.

Отмечается, что рекорд был установлен вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на собственном историческом максимуме второй день подряд, продолжив летний рост, который неоднократно выводил бенчмарк на новые вершины.

По данным криптобиржи Binance, по состоянию на 04:20, стоимость Bitcoin составляла 123,866,41 доллара за штуку.

Bitcoin стабильно дорожал в течение последнего года благодаря благоприятному законодательному климату в Вашингтоне, после прихода к власти президента Дональда Трампа.

Как отмечает Bloomberg, публичные компании, во главе со Strategy Майкла Сейлора, повысили спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты. Эта стратегия недавно распространилась и на меньших конкурентов, таких как Ether, что привело к общему росту на рынке цифровых активов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com