закрыть
14 августа 2025, четверг, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп рассказал, о чем поговорит с Путиным на Аляске

1
  • 14.08.2025, 8:24
  • 1,226
Трамп рассказал, о чем поговорит с Путиным на Аляске

Россия столкнется с серьезными последствиями, если Кремль не согласится прекратить войну.

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейскийм союзникам, что не будет обсуждать территориальный раздел Украины с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сказал европейским лидерам, что его цель на встрече с Путиным на Аляске - прекращение огня в Украине, сообщают источники NBC News.

Источники детализировали, что Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора, что не намерен обсуждать какой-либо обмен землями на встрече с Путиным. По словам проинформированных источников, Трамп заявил, что он встретится с Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, сообщили европейские чиновники, которые обознаны в деталях разговора. Они добавили, что у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не настроен оптимистично в отношении результатов встречи с Путиным.

Источники добавили, что лидеры едины в мнении, что если Путин не согласится на прекращение огня, Трамп введет новые санкции против РФ. Также все стороны согласились с тем, что Украина также должна быть включена в переговоры и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.

Источники поделились, что европейские лидеры ушли с позитивным настроем относительно планов Трампа на встречу с Путиным. Один из них заявил, что достижение прекращения огня, как ожидается, станет приоритетом для Трампа на встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без Украины.

В свою очередь Трамп назвал телефонный разговор с европейскими лидерами «очень хорошим» и предположил, что после его встречи с Путиным может состояться еще одна встреча с участием Зеленского:

«Велика вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я собираюсь выяснить, где мы находимся и что делаем», - сказал Трамп.

«Я хотел бы сделать это практически немедленно, и если они захотят, мы проведем быструю вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной», - сказал глава Белого дома.

Президент подтвердил, что Россия столкнется с «серьезными последствиями», если Путин не согласится прекратить войну.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский