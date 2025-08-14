Трамп рассказал, о чем поговорит с Путиным на Аляске 1 14.08.2025, 8:24

Россия столкнется с серьезными последствиями, если Кремль не согласится прекратить войну.

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейскийм союзникам, что не будет обсуждать территориальный раздел Украины с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сказал европейским лидерам, что его цель на встрече с Путиным на Аляске - прекращение огня в Украине, сообщают источники NBC News.

Источники детализировали, что Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора, что не намерен обсуждать какой-либо обмен землями на встрече с Путиным. По словам проинформированных источников, Трамп заявил, что он встретится с Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, сообщили европейские чиновники, которые обознаны в деталях разговора. Они добавили, что у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не настроен оптимистично в отношении результатов встречи с Путиным.

Источники добавили, что лидеры едины в мнении, что если Путин не согласится на прекращение огня, Трамп введет новые санкции против РФ. Также все стороны согласились с тем, что Украина также должна быть включена в переговоры и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.

Источники поделились, что европейские лидеры ушли с позитивным настроем относительно планов Трампа на встречу с Путиным. Один из них заявил, что достижение прекращения огня, как ожидается, станет приоритетом для Трампа на встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без Украины.

В свою очередь Трамп назвал телефонный разговор с европейскими лидерами «очень хорошим» и предположил, что после его встречи с Путиным может состояться еще одна встреча с участием Зеленского:

«Велика вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я собираюсь выяснить, где мы находимся и что делаем», - сказал Трамп.

«Я хотел бы сделать это практически немедленно, и если они захотят, мы проведем быструю вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной», - сказал глава Белого дома.

Президент подтвердил, что Россия столкнется с «серьезными последствиями», если Путин не согласится прекратить войну.

