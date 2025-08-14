закрыть
В Татарстане началась паника из-за учебного запуска дронов

  • 14.08.2025, 8:35
  • 1,146
В Татарстане началась паника из-за учебного запуска дронов

Россияне боятся повторения «Паутины».

В российском Татарстане задержали несколько человек. Их подозревают в запуске дронов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, 13 августа в соцсетях появилась информация о неизвестных, которые запускали беспилотник в поле на территории республики. Предполагалось, что это могли быть диверсанты.

Их заметили местные жители и вызвали полицию, после чего их всех задержали правоохранители.

По данным Telegram-канала Baza, задержанными оказались курсанты военного училища, а инцидент стал результатом несогласованности действий военных и полицейских.

«Запускали они одну из моделей российского беспилотника вполне официально: парни учатся на операторов БпЛА», - пишет канал.

Согласно источнику «Ъ Волга-Урал», на объекте где было происшествие, проходили плановые учения.

«Коммерсантъ» в свою очередь пишет, что источник в силовых структурах опроверг информацию о том, что это были диверсанты.

