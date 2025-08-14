В Татарстане началась паника из-за учебного запуска дронов
- 14.08.2025, 8:35
Россияне боятся повторения «Паутины».
В российском Татарстане задержали несколько человек. Их подозревают в запуске дронов.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В частности, 13 августа в соцсетях появилась информация о неизвестных, которые запускали беспилотник в поле на территории республики. Предполагалось, что это могли быть диверсанты.
Их заметили местные жители и вызвали полицию, после чего их всех задержали правоохранители.
По данным Telegram-канала Baza, задержанными оказались курсанты военного училища, а инцидент стал результатом несогласованности действий военных и полицейских.
«Запускали они одну из моделей российского беспилотника вполне официально: парни учатся на операторов БпЛА», - пишет канал.
Согласно источнику «Ъ Волга-Урал», на объекте где было происшествие, проходили плановые учения.
«Коммерсантъ» в свою очередь пишет, что источник в силовых структурах опроверг информацию о том, что это были диверсанты.