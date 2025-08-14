Лукашенко унизили дважды Марк Дзюба, «Салідарнасць»

14.08.2025, 8:49

1,072

Фото: Getty Images

У диктатора появились новые поводы для грусти.

Представитель американского журнала Time Саймон Шустер при личной встрече с Александром Лукашенко подарил ему свою книгу «Шоумен».

Экземпляр, который был подарен Лукашенко, – русскоязычный перевод книги, вышедшей в этом году в издательстве «Медуза». Одноименное медиа за свою критическую позицию по отношению к властям РФ признано в России «иностранным агентом». «Медуза» также рассказывает о событиях в Беларуси – с упоминанием о массовых политических репрессиях со стороны режима Лукашенко.

Что же в книге «Шоумен» говорится о Лукашенко?

«Бывший председатель колхоза с поникшими усами»

Правитель Беларуси упоминается в книге только раз, но так, что это ему вряд ли понравится. Цитируем часть текста о первых днях полномасштабной войны России против Украины:

«Первый ответ на эти приглашения (призывы Зеленского к РФ насчет переговоров – С.) последовал через два дня, когда Александр Лукашенко, диктатор Беларуси, позвонил Зеленскому с приглашением. Бывший председатель колхоза с поникшими усами, Лукашенко был ближайшим союзником Путина в Европе и добровольным пособником вторжения. Он позволил российским войскам собраться и подготовиться на территории Беларуси, которая послужила стартовой площадкой для наступления на Киев. Теперь он разговаривал по телефону, предлагая роль посредника. Он сказал Зеленскому, что раунд мирных переговоров может быть организован уже на следующий день».

Дальше в книге описывается, как представители украинской стороны согласились встретиться с россиянами в Гомеле, но это ни к чему не привело.

Беларусь как государство в книге также упоминается редко и коротко. В основном – как территория, с которой на Киев двигалась военная угроза.

Еще одна причина для грусти Лукашенко

Правитель Беларуси много раз резко, а порой даже оскорбительно, высказывался в адрес Зеленского. Теперь же, чтобы понравиться американскому журналисту, он вынужден был с радостью принимать книгу о героических страницах в биографии украинского президента.

Кстати, за последние годы в мире вышел с десяток действительно заметных, а не просто проходных книг о Зеленском на английском языке. The Zelensky Effect, A Message from Ukraine, Volodymyr Zelensky in His Own Words, Zelensky: A Biography of Ukraine’s War Leader и другие.

В этих книгах президент Украины предстает как мужественный лидер, спасших страну от оккупантов и мотивирующий других.

А что насчет англоязычных книг о Лукашенко? В мире, несмотря на три десятилетия его правления, особого интереса к личности правителя не наблюдается. Несколько книг о Лукашенко на английском есть, но их нельзя назвать известными.

В 2014 году вышла работа американского профессора Григория Иоффе «Reassessing Lukashenka: Belarus in Cultural and Geopolitical Context» («Переоценивая Лукашенко: Беларусь в культурном и геополитическом контексте»). Книга, которая была написана в нейтральном ключе и которую долго восхваляла пропаганда, до сих пор не распродана.

Другие англоязычные издания очень критичны по отношению к Лукашенко: в них рассказывается о диктаторском режиме, от которого страдают жители страны. Названия книг говорят сами за себя: The Last Dictatorship in Europe: Belarus under Lukashenko (написана бывшим британским послом в Беларуси Брайаном Беннетом), Belarus: The Last European Dictatorship, Alexander Lukashenko: A Historical Analysis of Europe’s Longest Ruling Dictator.

Ничего «героического» о Лукашенко в англоязычных книгах не найти: две главные его характеристики – бывший председатель колхоза и диктатор. И это еще один повод для грусти правителя.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

