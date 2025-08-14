закрыть
14 августа 2025, четверг, 9:16
Революция в стоматологии: обнаружен неожиданный способ восстановления «голливудской улыбки»

  • 14.08.2025, 8:58
  • 1,270
Революция в стоматологии: обнаружен неожиданный способ восстановления «голливудской улыбки»

Британские ученые разработали инновационную технологию.

Ученые из Королевского колледжа Лондона (King's College London) считают, что решение проблемы поврежденной зубной эмали все время было у нас на глазах, а точнее – на голове. Исследователи обнаружили, что кератин, фиброзный белок, содержащийся в волосах, может стать ключом к восстановлению и защите наших зубов.

О результатах этого исследования, опубликованном в журнале Advanced Healthcare Materials, пишет LADBible.

Результаты исследования показывают, что кератиновые процедуры полностью останавливают эрозию эмали. В отличие от фторсодержащих зубных паст, только замедляющих этот процесс, новая технология может предложить «трансформативную альтернативу» традиционным стоматологическим методам. По словам ученых, эта технология может стать доступна широкой общественности в течение ближайших 2-3 лет.

Как работает инновационная технология

Ученые обнаружили, что когда кератин контактирует с минералами, которые, естественно, содержатся в слюне, он образует плотный минеральный слой. Этот слой имитирует структуру и функции природной эмали.

Для своего эксперимента команда исследователей выделила кератин из овечьей шерсти. Они заметили, что при нанесении на поверхность зуба кератин образует крепкий, кристаллообразный «каркас». Этот каркас притягивает содержащиеся в слюне ионы кальция и фосфата, и со временем вокруг зуба формируется защитное покрытие, похожее на эмаль.

«Кератин предлагает трансформативную альтернативу современным стоматологическим методам лечения. Эта технология преодолевает разрыв между биологией и стоматологией, предоставляя экологически чистый биоматериал, воспроизводящий естественные процессы», — объяснила Сара Гамеа, исследовательница и первый автор исследования.

Чем кератин лучше фтора и пломбы

Зубная эмаль – это тонкая и твердая оболочка, покрывающая наши зубы, но она может разрушаться со временем из-за употребления кислой пищи и напитков, старения или плохой гигиены. В отличие от костей и волос, эмаль не восстанавливается самостоятельно, и ее потеря делает зубы чувствительными, болезненными и может привести к их потере. Хотя фтор помогает, новые кератиновые процедуры показывают гораздо лучшие результаты.

Главное преимущество кератина – в его естественном происхождении и экологичности.

«Он не только экологически чист, поскольку его можно получить из биологических отходов, таких как волосы и кожа, но и устраняет потребность в традиционных пластиковых смолах, обычно используемых в восстановительной стоматологии. Они токсичны и менее долговечны», – отметила Сара Гамеа.

Доктор Шериф Эльшаркави, старший автор исследования, добавил: «Мы вступаем в увлекательную эру, где биотехнологии позволяют нам не просто лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции, используя собственные материалы организма».

Эксперты рассматривают возможность добавления кератина в зубные пасты для ежедневного использования или в виде профессионального геля для более точечного восстановления. Хотя это не значит, что следует в ближайшее время есть собственные волосы, не стоит удивляться, если вскоре на полках магазинов появятся зубные пасты с кератином.

