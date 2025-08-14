Путин лишь скрипнет зубами Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

14.08.2025, 9:09

Фото: Getty Images

Не те времена, не те люди.

«Александр, мы любили друг друга … »

Александр Вучич, президент Сербии, заявил, что не будет менять Конституцию, чтобы баллотироваться еще на один срок.

И ведь как оскорбительно высказался, прямо-таки точечно попал в застрявшего в Кремле жителя, «обнулившегося» в 2020-м году:

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться в президенты и даже не рассматриваю мысль о внесении изменений в конституцию ради этого. Я не диктатор, каким меня изображают в австрийских СМИ. Моя президентская карьера завершится через полтора года»

Читай, народ российский.

В начале текста фраза, которую, якобы Наполеон сказал, обращаясь к Александру I. Повторит ли ее Путин, обращаясь к Вучичу? Вряд ли. Пожалуй, лишь скрипнет зубами. Не те времена, не те люди. Ушла красота выражений. Правда, Медведев и Захарова?

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com