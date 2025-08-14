Путин лишь скрипнет зубами
Не те времена, не те люди.
«Александр, мы любили друг друга … »
Александр Вучич, президент Сербии, заявил, что не будет менять Конституцию, чтобы баллотироваться еще на один срок.
И ведь как оскорбительно высказался, прямо-таки точечно попал в застрявшего в Кремле жителя, «обнулившегося» в 2020-м году:
«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться в президенты и даже не рассматриваю мысль о внесении изменений в конституцию ради этого. Я не диктатор, каким меня изображают в австрийских СМИ. Моя президентская карьера завершится через полтора года»
Читай, народ российский.
В начале текста фраза, которую, якобы Наполеон сказал, обращаясь к Александру I. Повторит ли ее Путин, обращаясь к Вучичу? Вряд ли. Пожалуй, лишь скрипнет зубами. Не те времена, не те люди. Ушла красота выражений. Правда, Медведев и Захарова?
