«Выносила креветки в кармане плаща»

Что происходит в безлимитных заведениях Минска.

В Минске постоянно открываются новые заведения — от маленьких кофеен с десертами до пафосных инстаграмных гастробаров. На их фоне в городе стали выделяться ресторанчики, где можно поесть в формате безлимита: платишь один раз фиксированную сумму и ешь сколько влезет.

Журналисты Onliner отправились в небольшой трип по таким местам и рассказали, чем там кормят и в какую сумму обойдется такое неограниченное удовольствие для желудка.

«Рио»: мясной удар за 35 рублей

Где находится: Янки Купалы, 25

Сколько стоит: Есть разные форматы — например, «обеденный» в будни с 12:00 до 16:00 обойдется в 35 рублей; с другими предложениями можно ознакомиться в тексте

Два года назад в здании легендарной «Журавинки» открылся стейк-хаус «Рио». Концепция ресторана удивила многих: по будням за 35 рублей здесь можно было съесть абсолютно безлимитное количество свежего, только что приготовленного мяса, которое официанты снимают с шампура прямо в вашу тарелку. Такой формат, известный как родизио, уже давно популярен в Бразилии и других странах. Управляющий «Рио» увидел его в Дубае и решил внедрить в минский общепит.

За два года, что мы не заглядывали в «Рио», формат и даже цена остались прежними. Приветливый официант проводил меня к столику и поставил на него бразильский флажок — знак готовности к мясной подаче. Дальше я отправился к зоне раздачи, где лежали гарниры, салаты, овощи и соусы на любой вкус. Я набрал себе овощей, нарезанного мяса, налил куриный бульон и положил на тарелку фейжоаду — традиционное для португалоязычных стран блюдо из фасоли и мяса.

Вернувшись за стол, я быстро справился со своей порцией, и вскоре ко мне подошел официант с нанизанными на шампур колбасками. Он подходил еще не раз и щедро срезал новые куски прямо в мою тарелку. Всего было семь блюд:

Шашлык из свиной шеи.

Свиные ребра.

Домашние колбаски.

Куриная голень.

Куриные крылья.

Печеные шампиньоны.

Печеный картофель.

Нагрузка оказалась серьезной, поэтому я предусмотрительно брал всего понемногу. Возможно, именно это спасло мой желудок от перегрузки. В финале ко мне снова подошел официант, предложив принести добавку. Я вежливо отказался и вскоре рассчитался, оставив за родизио 38 рублей.

Несколько важных деталей:

35-рублевый формат родизио работает только по будням с 12:00 до 16:00. Позже — с 18:00 до 23:00 — включаются другие тарифы. С ценами можно познакомиться ниже:

Напитки в фиксированную сумму не входят — их нужно оплачивать дополнительно.

Важная информация: уносить еду из ресторана запрещено. Оставлять недоеденными продукты тоже нежелательно. «За каждую оставленную порцию в 200 граммов будет взиматься штраф в размере 15 рублей. Это мера, которая поможет нам заботиться о ресурсоемкости и сделает ваш выбор более осознанным», — сказано в правилах родизио, опубликованных на сайте ресторана.

Когда приходить в «Рио»? Тут все зависит от вас. Если не привязаны ко времени, загляните днем: мы не заметили много посетителей, и можно было спокойно насладиться обедом. А вот тем, кто любит шумные компании и активный отдых, стоит приходить вечером — в это время в «Рио» проходят вечеринки и своя шоу-программа.

Umi: «За первый месяц работы заведение посетили 14 тыс. человек»

Где находится: ТРЦ «Червенский» (Маяковского, 6)

Сколько стоит: 35 рублей за два часа (с 11:00 до 16:00), 49 рублей за три часа (с 17:30 до 21:00)

Азиатский ресторан формата «шведский стол» Umi открылся 16 мая на фуд-корте ТЦ «Червенский» и сразу стал событием для Минска. Здесь запустили 35-рублевый безлимит азиатской еды — и народ массово хлынул пробовать. Очереди держались неделями, упорно не рассасывались и поредели лишь спустя какое-то время.

— За первый месяц нас посетили 14 тыс. гостей. Но большой поток посетителей все равно держится до сих пор, — посмотрев статистику, говорит управляющий рестораном Артем.

Что же так привлекло минчан? В Umi стоят два длинных шведских стола, заставленные едой — от нарезанной грудинки, азиатских супов и овощей до роллов, фруктов и мороженого. Но главная фишка — зона вок. Берете сырое мясо, креветки или овощи, выбираете на табличке соус и отдаете продукты китайскому повару, который готовит блюдо прямо у вас на глазах.

На каждой раздаче висят таблички с советами: берите еду чаще, понемногу и только то, что сможете съесть. И это не случайно: как рассказал управляющий, раньше многие посетители оставляли после себя недоеденные продукты в большом количестве или пытались унести еду домой, что запрещено правилами ресторана.

— Случаев, когда кто-то пытался унести продукты с собой, хватало. В ресторане нет слепых зон, все посадочные места просматриваются видеокамерами. И однажды мы заметили, как пришла хорошо одетая женщина. Взяв сырые креветки, она села за столик, понадеявшись, что ее не видно, развернула пакет, положила его в карман плаща и начала складывать туда морепродукты. Затем таким же образом заполнила второй карман. Другие же пытались вынести еду в контейнерах. Когда мы говорили, что так делать нельзя, в ответ мы слышали: «Я заплатил за еду деньги, не доел и хочу забрать». В таких случаях мы объясняем, что брать нужно столько, сколько сможешь съесть. Кроме того, это позволит понять, нравится тебе блюдо или нет. И в случае, если оно не подошло, нам не придется выбрасывать большие порции. А были случаи, когда с одного стола мы были вынуждены отправлять в мусорку по 1,5—2 килограмма еды. Люди брали много и не доедали.

Чтобы как-то дисциплинировать гостей, в Umi решили ввести штрафы. Объявление на кассе гласит: при остатке еды более 300 граммов придется заплатить 35 рублей, вечером — 49.

— Вы действительно будете штрафовать людей? — уточнили мы у управляющего.

— Объявление о штрафе мы повесили несколько недель назад — пока никого не штрафовали, просто предупреждаем. Это объявление, по крайней мере, дисциплинирует, и нам не приходится выбрасывать много еды. Мы решили, что с сентября тарифы изменятся: дневное посещение будет стоить 45 рублей вместо 35, а вечернее — 59. Но для тех, кто съест все и не оставит еду на тарелке, будет предусмотрена скидка 10 рублей.

Артем рассказал, что у заведения много планов: в зависимости от сезона будут частично менять меню, расширят штат китайских поваров, а осенью скорректируют время работы. Кроме того, учредители планируют открыть под вывеской Umi еще одно заведение в столице.

«Панда Экспресс»: килограмм еды за 19 рублей

Где находится: Независимости, 130; Чюрлениса, 1

Сколько стоит:19 рублей

На фоне упомянутых заведений «Панда Экспресс» выглядит небольшой забегаловкой, но со своей фишкой: здесь посетителям за 19 рублей предлагают килограмм еды. Как работает такой формат? Все просто: берете поднос, подходите к сотруднице кафе и говорите, что нужен килограмм. На выбор она предложит базу в виде гарнира (рис или жареную лапшу), а дальше тарелку можно будет заполнять остальными блюдами: жареной свининой, куриным филе в кисло-сладком соусе, грудинкой, жареной капустой… После этого идете на кассу и расплачиваетесь — все по принципу столовой.

— А если будет перевес порции, за излишек придется доплатить? — уточняю у сотрудницы заведения.

— Нет. Если это произойдет, это будет моей ошибкой.

В итоге я получил вот такую тарелку, практически до краев заполненную едой:

Тем, кто привык к еде из китайских ресторанов, культурного шока ждать не придется. Больше всего меня удивила острая сырая картофельная стружка — в Китае это блюдо считается закуской и называется тху доу сы.

Если не готовы за раз осилить весь килограмм, заказ можно упаковать в контейнер и забрать с собой. Здесь, в отличие от некоторых других ресторанов, это делать разрешается. А можно и вовсе заказать полюбившееся блюдо отдельно: платите от 5 до 8 рублей — и оно ваше. Для полного удовольствия можете заказать баблти или другие напитки, но за них придется заплатить отдельно.

«Нихао»: штраф за оставленные на тарелке 100 граммов еды

Где находится: Ленина, 13

Сколько стоит: 30 рублей

Небольшой уютный китайский ресторанчик расположен в подвале, через дорогу от Национального художественного музея. Как только я спустился в «Нихао», первым делом меня предупредили: безлимит рассчитан на одного человека, действует два часа, а если на тарелке останется больше 100 граммов еды, попросят заплатить лишние 10 рублей. Делают это для того, чтобы не расходовать продукты зря.

У шведского стола меня встретил приветливый парень, который кратко рассказал о меню. В «Нихао» среди прочего предлагают шарики из говядины и свинины, курицу в разном исполнении, овощи, рыбу, салаты, мясную нарезку и так далее.

Острых блюд в «Нихао» хватает, поэтому будьте осторожны: пожар во рту здесь устроить проще простого. Ну и важный нюанс: напитки в стоимость безлимита не входят, оплатить их можно дополнительно у барной стойки.

