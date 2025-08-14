МИД Франции: США присоединятся к обеспечению гарантий безопасности для Украины 1 14.08.2025, 9:47

Такое обещание дал европейским партнерам Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным будет требовать прекращения огня в Украине.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х, такое заявление американского лидера прозвучало во время виртуального саммита с европейскими лидерами.

По его словам, Трамп также добавил, что переговоры по территориям «будут происходить только в присутствии Владимира Зеленского во время следующей встречи».

Кроме того, американский лидер во время встречи сказал, что «США присоединятся к гарантиям безопасности, разработанным коалицией стран-добровольцев, объединенных Францией, Великобританией и Германией».

Саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. Украины и представителей Европы за столом переговоров не будет.

