Sky News: Зеленский встретится со Стармером в Лондоне перед саммитом Трампа и Путина 14.08.2025, 9:59

Пока неизвестно, о чем будут говорить политики.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.

Пока неизвестно, что именно будут обсуждать во время встречи, но она состоится за день до саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, где они будут говорить о прекращении огня в Украине.

В Sky News напомнили, что 13 августа Зеленский, Стармер и другие европейские лидеры провели телефонный разговор с президентом США, во время которого было договорено, что никаких решений по Украине не стоит принимать без Украины, а первым шагом должно быть давление на Киев, чтобы достичь перемирия.

В то же время в NBC News сообщили, что Трамп сказал журналистам, что не будет обсуждать с Путиным раздел территорий. Кроме того, американский лидер надеется на проведение встречи между Зеленским и Путиным.

