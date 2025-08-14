Sky News: Зеленский встретится со Стармером в Лондоне перед саммитом Трампа и Путина
- 14.08.2025, 9:59
Пока неизвестно, о чем будут говорить политики.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.
Пока неизвестно, что именно будут обсуждать во время встречи, но она состоится за день до саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, где они будут говорить о прекращении огня в Украине.
В Sky News напомнили, что 13 августа Зеленский, Стармер и другие европейские лидеры провели телефонный разговор с президентом США, во время которого было договорено, что никаких решений по Украине не стоит принимать без Украины, а первым шагом должно быть давление на Киев, чтобы достичь перемирия.
В то же время в NBC News сообщили, что Трамп сказал журналистам, что не будет обсуждать с Путиным раздел территорий. Кроме того, американский лидер надеется на проведение встречи между Зеленским и Путиным.