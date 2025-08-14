закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:17
Белгидромет назвал регион, где климат стал «итальянским»

  • 14.08.2025, 10:09
  • 3,572
Белорусов призвали адаптироваться к «не просто потеплению».

Первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а экстремальных погодных явлениях, что стали чаще встречаться в стране, пишет Telegraf.news.

«То, что происходит сейчас, не просто потепление. Речь о неоднородности и экстремальности погодных явлений. Южные циклоны, ставшие сегодня особенно частыми, несут большое количество влаги и, соответственно, все, что связано с этим — грозы, град, шквалы, которые тоже участились», — заявила Светлана Кузьмич.

По словам представительницы погодного ведомства Беларуси, Витебская область уже теряет статус северного региона страны из-за серьезного потепления. В то же время, Светлана Кузьмич сравнила климат в Брестской области с итальянским.

«Бахчевые, абрикосы успешно выращивают на юге страны. Но сопутствующее им тепло уже движется и на север. Тот факт, что изменения происходят очень быстро, говорит о том, что мы имеем дело скорее с антропогенным влиянием, нежели природным. Потепление сказывается на таянии ледников, которое наблюдается с начала 2000-х. Это влияет на рост полноводности рек, а те, в свою очередь, — на увеличение количества осадков», — пояснила эксперт.

В Белгидромете также заявили, что всем белорусам и белорусским компаниям, госорганизациям надо адаптироваться к новому климату и не только уповать на погодные предупреждения.

«Сейчас представители министерств и ведомств прекрасно понимают, что даже если Белгидромет сообщил за сутки о шквалистом усилении ветра, то природу вспять не повернешь», — заявила Светлана Кузьмич, уточнив, что все должны сами менять и нормы строительства, чтобы не сносило крыши, и меры реагирования соответствующих служб.

При этом замначальника признала, что из-за санкций Белгидромет испытывает недостаток информации с юга и западных стран. Из-за чего организации пришлось развивать свою техническую и вычислительную базу.

«Модернизация локальной вычислительной сети на данном этапе — это тот сдерживающий фактор, который может влиять на оперативность работы, а значит, и на качество. Средства выделены, и мы надеемся завершить проект в этом году», — заверила Светлана Кузьмич.

