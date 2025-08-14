закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер журналист Николай Галко

  • 14.08.2025, 10:14
  • 1,534
Умер журналист Николай Галко
Николай Галко

Ему было 77 лет.

14 августа умер белорусский журналист Николай Галко. Ему было 77 лет. Об уходе журналиста из жизни сообщают его родственники в «Фейсбуке».

Николай Галко родился 14 января 1948 года. Был главным редактором «Сельской газеты», в 1995—1996 годах возглавлял самое массовое издание Беларуси — «Народную газету» — после увольнения оттуда указом Лукашенко Иосифа Середича.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников