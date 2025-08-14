Умер журналист Николай Галко 14.08.2025, 10:14

1,534

Николай Галко

Ему было 77 лет.

14 августа умер белорусский журналист Николай Галко. Ему было 77 лет. Об уходе журналиста из жизни сообщают его родственники в «Фейсбуке».

Николай Галко родился 14 января 1948 года. Был главным редактором «Сельской газеты», в 1995—1996 годах возглавлял самое массовое издание Беларуси — «Народную газету» — после увольнения оттуда указом Лукашенко Иосифа Середича.

