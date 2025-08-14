Трамп пообещал Зеленскому и лидерам ЕС не обсуждать с Путиным раздел территорий Украины 1 14.08.2025, 10:16

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США собирается добиваться безоговорочного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп не будет обсуждать с Владимиром Путиным вопрос украинских территорий на встрече 15 августа. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, рассказали осведомленные источники NBC News и CNN. По их словам, Трамп заверил, что собирается добиваться безоговорочного прекращения огня. При этом глава Белого дома и европейские лидеры сошлись во мнении, что мирные переговоры можно начинать только после того, как будет установлено перемирие, а Украина должна участвовать в обсуждении будущего территорий и условий мира.

В то же время у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным», отметил один из собеседников NBC. При этом неназванный чиновник, ранее работавший в администрации президента США, в разговоре с CNN подчеркнул, что Трамп «предпочитает держать союзников на своей стороне», а на встрече с российским президентом «может произойти все, что угодно». На онлайн-конференции также обсуждалось введение новых ограничений против России и вторичных санкций в отношении торговых партнеров Москвы, если переговоры Трампа и Путина «пройдут не так гладко». Но глава Белого дома не стал давать каких-либо обещаний на этот счет, пишет NBC.

Накануне Трамп пригрозил «очень серьезными последствиями», если Путин не согласится на прекращение огня в ходе переговоров с ним. Американский лидер добавил, что если он «не получит необходимые ответы» от Путина, то следующая встреча не состоится. Вместе с тем при успешном исходе переговоров глава Белого дома допустил трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского, которая может пройти уже на следующей неделе.

