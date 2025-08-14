закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал Зеленскому и лидерам ЕС не обсуждать с Путиным раздел территорий Украины

1
  • 14.08.2025, 10:16
Трамп пообещал Зеленскому и лидерам ЕС не обсуждать с Путиным раздел территорий Украины
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Президент США собирается добиваться безоговорочного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп не будет обсуждать с Владимиром Путиным вопрос украинских территорий на встрече 15 августа. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, рассказали осведомленные источники NBC News и CNN. По их словам, Трамп заверил, что собирается добиваться безоговорочного прекращения огня. При этом глава Белого дома и европейские лидеры сошлись во мнении, что мирные переговоры можно начинать только после того, как будет установлено перемирие, а Украина должна участвовать в обсуждении будущего территорий и условий мира.

В то же время у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным», отметил один из собеседников NBC. При этом неназванный чиновник, ранее работавший в администрации президента США, в разговоре с CNN подчеркнул, что Трамп «предпочитает держать союзников на своей стороне», а на встрече с российским президентом «может произойти все, что угодно». На онлайн-конференции также обсуждалось введение новых ограничений против России и вторичных санкций в отношении торговых партнеров Москвы, если переговоры Трампа и Путина «пройдут не так гладко». Но глава Белого дома не стал давать каких-либо обещаний на этот счет, пишет NBC.

Накануне Трамп пригрозил «очень серьезными последствиями», если Путин не согласится на прекращение огня в ходе переговоров с ним. Американский лидер добавил, что если он «не получит необходимые ответы» от Путина, то следующая встреча не состоится. Вместе с тем при успешном исходе переговоров глава Белого дома допустил трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского, которая может пройти уже на следующей неделе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников