14 августа 2025, четверг, 11:18
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

1
  • 14.08.2025, 10:37
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка обыграла испанку.

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории «ВТА-1000» в Цинциннати (США). В четвертом круге состязаний Арина в двух сетах победила 42-го номера рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро — 6:1, 7:5, пишет «Прессбол».

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Белорусская спортсменка сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

