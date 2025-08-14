Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати1
- 14.08.2025, 10:37
Белорусская теннисистка обыграла испанку.
Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории «ВТА-1000» в Цинциннати (США). В четвертом круге состязаний Арина в двух сетах победила 42-го номера рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро — 6:1, 7:5, пишет «Прессбол».
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Белорусская спортсменка сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.