закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Психологи рассказали о «суточной норме» эмпатии

  • 14.08.2025, 10:44
Психологи рассказали о «суточной норме» эмпатии

Сопереживание — это ограниченный ресурс.

Эмпатия — способность чувствовать и разделять эмоции других — не является бесконечным ресурсом. Даже у людей, для которых она естественна, существует «предел», утверждает новое исследование 2025 года, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые выявили два ключевых фактора, которые снижают готовность к сопереживанию.

Эмоциональное истощение.

Когда человек уже «на нуле», сострадать становится труднее. Чужое горе может восприниматься не как возможность для связи, а как дополнительная тяжесть. Исследование показало, что участники чаще избегали эмпатии, если ожидали, что это будет эмоционально выматывающе, отнимет много времени или создаст неприятные обязательства. Забота о себе и восстановление сил необходимы, чтобы эмпатия оставалась искренней.

«Цена» сопереживания.

Мозг рассматривает эмпатию как действие с издержками. Если эмоциональное участие мешает важным делам или отдыху, он может «отключать» отклик, чтобы сохранить ресурсы. В эксперименте люди демонстрировали меньше эмпатии, когда это мешало их личным целям, и даже сокращали время общения с друзьями в таких ситуациях.

Психологи подчеркивают, что ограничение эмпатии — не признак холодности, а естественный механизм самозащиты. Чтобы сохранить ее, важно осознанно выбирать, кому и когда отдавать внимание, сочетая поддержку близких с уважением к собственным границам.

Такой баланс позволяет превратить эмпатию из абстрактного ожидания в ресурс, который питает глубокие и искренние связи, не приводя к выгоранию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников