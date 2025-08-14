Психологи рассказали о «суточной норме» эмпатии
- 14.08.2025, 10:44
Сопереживание — это ограниченный ресурс.
Эмпатия — способность чувствовать и разделять эмоции других — не является бесконечным ресурсом. Даже у людей, для которых она естественна, существует «предел», утверждает новое исследование 2025 года, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Ученые выявили два ключевых фактора, которые снижают готовность к сопереживанию.
Эмоциональное истощение.
Когда человек уже «на нуле», сострадать становится труднее. Чужое горе может восприниматься не как возможность для связи, а как дополнительная тяжесть. Исследование показало, что участники чаще избегали эмпатии, если ожидали, что это будет эмоционально выматывающе, отнимет много времени или создаст неприятные обязательства. Забота о себе и восстановление сил необходимы, чтобы эмпатия оставалась искренней.
«Цена» сопереживания.
Мозг рассматривает эмпатию как действие с издержками. Если эмоциональное участие мешает важным делам или отдыху, он может «отключать» отклик, чтобы сохранить ресурсы. В эксперименте люди демонстрировали меньше эмпатии, когда это мешало их личным целям, и даже сокращали время общения с друзьями в таких ситуациях.
Психологи подчеркивают, что ограничение эмпатии — не признак холодности, а естественный механизм самозащиты. Чтобы сохранить ее, важно осознанно выбирать, кому и когда отдавать внимание, сочетая поддержку близких с уважением к собственным границам.
Такой баланс позволяет превратить эмпатию из абстрактного ожидания в ресурс, который питает глубокие и искренние связи, не приводя к выгоранию.