Трамп рассказал, что сделает сразу после переговоров с Путиным 14.08.2025, 10:51

1,608

Дональд Трамп

И объяснил отсутствие на них Зеленского.

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Владимира Зеленского на его переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным с самого начала переговоров может сорвать их.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Как отмечается, кроме Зеленского, европейские лидеры также предлагали кандидатуру секретаря НАТО Марка Рютте, который бы мог участвовать во встрече Трампа с Путиным.

От идеи посылать своего представителя европейцы отказались после телефонных разговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Трампом, хотя публично и дальше призывали, чтобы Зеленский был участником любых переговоров с Путиным.

По словам источников WSJ, американский президент выразил беспокойство, что присутствие Зеленского с самого начала переговоров может сорвать их. Поэтому в конце концов договорились о том, что Трамп после встречи с российским лидером сначала проинформирует о ней украинского президента, а затем - европейских лидеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com