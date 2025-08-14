«Это не ситуация, это суть России»
- 14.08.2025, 10:56
- 1,956
Белорусы возмущены хамством россиян.
Женщина думала, что стоимость туалета указана в российских рублях. А потом удивилась, когда узнала, что не сможет ими расплатиться, пишет BGmedia.
Белоруска Светлана рассказала в TikTok о ситуации, свидетельницей которой стала. Она мыла руки в платном туалете на железнодорожном вокзале в Бресте и услышала диалог между россиянкой и кассиршей. Женщина думала, что цена посещения указана в российских рублях, и хотела заплатить ими. В комментариях под видео белорусы смеются над этой ситуацией и отмечают, что такие случаи часто случаются в Минске.
Россиянка не знала, куда приехала?
Белоруска рассказала, что ситуация произошла на железнодорожном вокзале Бреста. Скорее всего, речь о вокзале Брест-Центральный. Внутри есть платный туалет, стоимость — 1 рубль.
«Там заходишь, сидит женщина, через которую проходит большой поток людей, она такая равнодушная ко всем. У нее окошко такое, где написано «1 рубль». Ну, все понятно, вход 1 рубль. Я уже стою там, руки мою и наблюдаю такую картину. Заходит взрослая женщина», — рассказывает белоруска в видео.
Дальше между россиянкой и кассиршей произошел вот такой диалог:
— О, туалет платный?
— Да.
— Один рубль?
— Да.
— Наших?
— В смысле, «наших»? Каких «наших»?
— Российских.
— Нет, белорусских. Ну, как бы… вы в Беларуси.
— А сколько это в наших?
— Ну, откуда я знаю, сколько это в ваших? Мы живем в Беларуси, вы сейчас на территории Беларуси. Я не знаю, сколько это в ваших. Это один белорусский рубль.
— А сколько мне нужно дать российских, чтобы это был рубль в ваших?
— Мы не принимаем российские.
— Почему вы не принимаете российские? А как мне с вами рассчитаться? А сколько это в наших? А карту принимаете?
— Карту принимаю.
«Все, вопрос решен. Очень интересно. Я посмеялась просто над этой ситуацией. Представила, допустим, я в какой-нибудь стране, прихожу и говорю: сколько мне нужно вам дать белорусских рублей, чтобы это было столько в ваших рублях. Такая интересная ситуация», — прокомментировала услышанный диалог автор видео.
«В Минске в разных учреждениях такое постоянно»
В комментариях некоторые россияне попытались защитить свою соотечественницу:
«Да и вообще, не переломалось бы ей объяснить клиенту, как идут дела. На российские это 30 рублей, и недешево сходить в туалет, я так скажу».
«Вы серьезно? Кассир в туалете должен знать курс иностранных валют?».
«У меня однажды была такая ситуация: ко мне в магазин зашел мужчина, взял бутылку воды и говорит, российских у него денег нет, есть только тенге. Я продала за тенге и в кассу вложила свои, а его деньги оставила себе на память) И ничего подобного я ему не говорила, у всех бывают разные ситуации!»
Белорусы в комментариях отмечают, что подобные случаи с россиянами случались и 8 лет назад. В последнее время их еще больше, особенно в Минске:
«Такие ситуации становятся регулярными».
«Это не ситуация, это суть России».
«В Минске в разных учреждениях такое постоянно».
«Я работала на кассе, мужчина набрал товара на 800 белорусских рублей, а потом сказал: переведите в российские, сколько это. Я отвечаю, что не знаю. А для чего вы тут сидите? Мне не интересно, сколько это в российских. Почему я должна это знать, если я работаю в Минске».
«Пропаганда так работает, что для россиян сейчас как раз всем кажется, что российский рубль в Беларуси везде принимается, поэтому и такие вопросы».
«У меня был вопрос круче от туристов из России: а где в Москве я могу купить и за сколько на «наши» белье «Милавица»?»
«Ещё 8 лет назад россияне очень удивлялись тому факту, что в РБ нельзя рассчитываться их рублями».
А некоторые пошутили, когда посмотрели видео:
«Сказала бы [кассир] 1 000 [российских рублей], и то по блату».
«Вообще, кассир в туалете должен знать русский, английский, немецкий и еще 3 любых иностранных, курс валют и биткоина. Без этих условий на кассу туалета не устроиться».