«Это не ситуация, это суть России» 14.08.2025, 10:56

1,956

Белорусы возмущены хамством россиян.

Женщина думала, что стоимость туалета указана в российских рублях. А потом удивилась, когда узнала, что не сможет ими расплатиться, пишет BGmedia.

Белоруска Светлана рассказала в TikTok о ситуации, свидетельницей которой стала. Она мыла руки в платном туалете на железнодорожном вокзале в Бресте и услышала диалог между россиянкой и кассиршей. Женщина думала, что цена посещения указана в российских рублях, и хотела заплатить ими. В комментариях под видео белорусы смеются над этой ситуацией и отмечают, что такие случаи часто случаются в Минске.

Россиянка не знала, куда приехала?

Белоруска рассказала, что ситуация произошла на железнодорожном вокзале Бреста. Скорее всего, речь о вокзале Брест-Центральный. Внутри есть платный туалет, стоимость — 1 рубль.

«Там заходишь, сидит женщина, через которую проходит большой поток людей, она такая равнодушная ко всем. У нее окошко такое, где написано «1 рубль». Ну, все понятно, вход 1 рубль. Я уже стою там, руки мою и наблюдаю такую картину. Заходит взрослая женщина», — рассказывает белоруска в видео.

Дальше между россиянкой и кассиршей произошел вот такой диалог:

— О, туалет платный?

— Да.

— Один рубль?

— Да.

— Наших?

— В смысле, «наших»? Каких «наших»?

— Российских.

— Нет, белорусских. Ну, как бы… вы в Беларуси.

— А сколько это в наших?

— Ну, откуда я знаю, сколько это в ваших? Мы живем в Беларуси, вы сейчас на территории Беларуси. Я не знаю, сколько это в ваших. Это один белорусский рубль.

— А сколько мне нужно дать российских, чтобы это был рубль в ваших?

— Мы не принимаем российские.

— Почему вы не принимаете российские? А как мне с вами рассчитаться? А сколько это в наших? А карту принимаете?

— Карту принимаю.

«Все, вопрос решен. Очень интересно. Я посмеялась просто над этой ситуацией. Представила, допустим, я в какой-нибудь стране, прихожу и говорю: сколько мне нужно вам дать белорусских рублей, чтобы это было столько в ваших рублях. Такая интересная ситуация», — прокомментировала услышанный диалог автор видео.

«В Минске в разных учреждениях такое постоянно»

В комментариях некоторые россияне попытались защитить свою соотечественницу:

«Да и вообще, не переломалось бы ей объяснить клиенту, как идут дела. На российские это 30 рублей, и недешево сходить в туалет, я так скажу».

«Вы серьезно? Кассир в туалете должен знать курс иностранных валют?».

«У меня однажды была такая ситуация: ко мне в магазин зашел мужчина, взял бутылку воды и говорит, российских у него денег нет, есть только тенге. Я продала за тенге и в кассу вложила свои, а его деньги оставила себе на память) И ничего подобного я ему не говорила, у всех бывают разные ситуации!»

Белорусы в комментариях отмечают, что подобные случаи с россиянами случались и 8 лет назад. В последнее время их еще больше, особенно в Минске:

«Такие ситуации становятся регулярными».

«Это не ситуация, это суть России».

«В Минске в разных учреждениях такое постоянно».

«Я работала на кассе, мужчина набрал товара на 800 белорусских рублей, а потом сказал: переведите в российские, сколько это. Я отвечаю, что не знаю. А для чего вы тут сидите? Мне не интересно, сколько это в российских. Почему я должна это знать, если я работаю в Минске».

«Пропаганда так работает, что для россиян сейчас как раз всем кажется, что российский рубль в Беларуси везде принимается, поэтому и такие вопросы».

«У меня был вопрос круче от туристов из России: а где в Москве я могу купить и за сколько на «наши» белье «Милавица»?»

«Ещё 8 лет назад россияне очень удивлялись тому факту, что в РБ нельзя рассчитываться их рублями».

А некоторые пошутили, когда посмотрели видео:

«Сказала бы [кассир] 1 000 [российских рублей], и то по блату».

«Вообще, кассир в туалете должен знать русский, английский, немецкий и еще 3 любых иностранных, курс валют и биткоина. Без этих условий на кассу туалета не устроиться».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com