Россияне массово выносят наличные из банков 14.08.2025, 11:03

Отток из-за отключений интернета превысил 500 миллиардов рублей.

Отток ликвидности из банковской системы РФ продолжает усиливаться на фоне спроса россиян на наличные рубли в периоды отключения мобильного интернета.

По каналу наличных денег за прошедшую неделю из банков дополнительно «утек» 121 миллиард рублей, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Альфа-банка (перевод — The Moscow Times). По их оценке, рост использования наличных опережает темпы сезонного оттока: с начала июня из системы уже ушло более 500 миллиардов рублей.

Центробанк связывает эту тенденцию со сбоями в работе мобильного интернета. «Спрос (на кэш — ТМТ) немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах», — указывал регулятор в последнем обзоре денежно-кредитных условий.

По оценке аналитиков, неравномерность распределения ликвидности в банковской системе увеличивается и ряд банков, столкнувшихся с ощутимым оттоком налички, стали больше занимать у ЦБ.

Последние несколько недельных аукционов репо ЦБ проходили со значительным переспросом и по ставкам значительно выше ключевой, однако банки, которым не досталось ликвидности, в последнюю неделю закрывали эту потребность более дорогими кредитами Центробанка под залог нерыночных активов. Остальные банки под конец периода нарастили объем размещенных в Банке России депозитов.

Региональные чиновники сами рекомендуют гражданам снимать больше наличных денег из-за перебоев в работе мобильного интернета, которые связывают с обеспечением безопасности из-за угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так, власти Приморья на фоне отключения мобильного интернета порекомендовали жителям иметь при себе наличные, чтобы расплачиваться ими в транспорте и магазинах.

«Уважаемые севастопольцы! Мы все уже давно привыкли к тому, что во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в городе бывают ограничения мобильного интернета и других видов связи… временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать… Имейте при себе запас наличных денег, достаточный для основных трат, так как банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать», — сообщал в соцсетях «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев.

Отключения мобильного интернета усилили отток наличных из банков, традиционно возникающий в августе из-за сезона отпусков и поездок россиян за рубеж, где российские карты не всегда работают. В результате, за прошедшую неделю профицит ликвидности банковской системы, по оценке Альфа-банка, уменьшился, но остается в диапазоне 1,3-1,4 триллиона рублей.

ЦБ оценил профицит ликвидности банковского сектора на 13 августа в 1,3 триллиона рублей.

Регулятор по-прежнему ожидает переход банков в течение года от структурного профицита ликвидности к дефициту и на прошлой неделе понизил оценку дефицита на конец 2025 года до 1,1-1,9 триллиона рублей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пережив период усреднения, банки на этой неделе снизили спрос на репо ЦБ и постепенно стали погашать свою задолженность по кредитам под нерыночные активы. Однако дальнейший рост спроса на наличные со стороны населения и бизнеса может ускорить переход банков к дефициту ликвидности, допускают эксперты.

Влияет на уровень рублевой ликвидности и Центробанк. За счет ежедневных продаж валюты в рамках зеркалирования операций инвестирования средств ФНБ регулятор остается на валютном рынке чистым продавцом валюты, изымая рубли.

«Вероятно, такая ситуация сохранится до конца года», — пишут аналитики Велес Капитала.

Чиновники уже задумываются над тем, как возобновить доступ россиян к безналичным деньгам на время вынужденных ограничений мобильной связи.

Власти Коми из-за перебоев в работе мобильного интернета рассматривают возможность организации общественных точек доступа к Wi-Fi.

Минцифры уже согласовало с операторами связи техническую возможность доступа пользователей мобильного интернета к необходимым сервисам во время действия ограничений.

«Когда происходит блокировка, по капче (captcha — тест на определение, что пользователь — человек, а не робот) пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — сказал министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, которого цитировал Интерфакс.

По его словам, в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни», среди которых банковские приложения, маркетплейсы, службы доставки, такси.

«Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», — сказал глава Минцифры.

Власти РФ также планирует ввести «периоды охлаждения» для иностранных sim-карт, попадающих в российский роуминг, что позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.

«Иностранные sim-карты, попадающие на территорию России, будут по умолчанию ограничены на 5 часов в доступе к мобильному интернету. Однако пользователи смогут так же с использованием капчи получить доступ к наиболее значимым сервисам», — сказал Шадаев.

