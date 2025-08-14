«Коэффициент Лукашенко» подрезает внешнюю торговлю Алесь Гудия

Дело не только в санкциях.

После 2020 года белорусская экономика переживает затяжной период структурных проблем. Традиционно любой ее рост подпитывался экспортом — и товаров, и услуг. Но сегодня экспортная машина буксует. Санкции, узкий круг доступных рынков, падение качества продукции и плохой политический имидж государства формируют ситуацию, когда традиционные партнеры благосклонны все реже, а новые удивляют все сильнее.

Трещины в «экономическом чуде»

Белорусское «экономическое чудо» последних пяти лет сегодня все больше похоже на тришкин кафтан — чтобы заделать дыру в одном месте, приходится отрезать лоскут в другом.

Проблемы накапливаются, старые никуда не исчезают, а лишь обостряются. На рынке труда — хронический кадровый дефицит, в промышленности — износ оборудования, а на внешних рынках интерес к белорусской продукции падает.

С экспортом, по сути, и не могло быть иначе. После 2020 года ужесточение санкций серьезно ограничило поставки на западные рынки. Беларусь лишилась не только ключевых покупателей в ЕС, но и доступа к западным технологиям, современному оборудованию и кредитным ресурсам, которые раньше позволяли повышать качество продукции и сохранять ее конкурентоспособной.

В результате белорусская статистика внешней торговли полна противоречий. За ростом объемных показателей скрываются глубокие структурные проблемы.

По данным Белстата, за первое полугодие экспорт товаров составил 19,01 млрд долларов — немало, но все-таки на 3,7% меньше, чем годом ранее. Импорт, напротив, вырос на 3,3%, достигнув 22,19 млрд долларов.

В результате дефицит внешней торговли товарами вырос почти вдвое: с 1,74 млрд долларов в 2024 году до 3,18 млрд в 2025-м.

Картина по направлениям еще красноречивее:

Экспорт в страны СНГ практически не изменился (+0,46%) и составил 13,93 млрд долларов.

Экспорт вне СНГ упал на 13,5% — с 5,87 млрд до 5,08 млрд долларов.

Иными словами, Беларусь все сильнее застревает в узком круге тесных объятий «дружественных стран», прежде всего России, и теряет позиции на прочих широких рынках.

При этом выход на новые рынки за пределами Запада оказался не прорывом, а, по сути, шагом в сторону. Продукция на экспорт осталась той же, а иногда и хуже по качеству, чем раньше. Просто теперь ее продают на рынках с меньшей платежеспособностью — или же с жесткой конкуренцией со стороны других поставщиков.

Даже в России, на которую приходится львиная доля белорусского экспорта, конкуренция усиливается. Здесь приходится бороться за место с продукцией из Китая и Турции, причем без преимущества в цене или качестве.

Как итог: белорусский экспорт оказался в двух серьезных ловушках.

Первая — качественная. Экспортная белорусская продукция изначально ориентировалась на рынки среднего ценового сегмента. На премиум-рынках она почти не представлена, а на массовых — сталкивается сегодня с конкурентами, которые производят дешевле и качественнее, при этом не испытывают проблем с обновлением оборудования.

Вторая — ценовая. Беларусь конкурирует в нишах, где покупатели очень чувствительны к цене. А производить дешевле при санкционном давлении и росте издержек становится все труднее.

Восточный вектор: союзники или конкуренты?

Ориентация на восток, прежде всего на Китай, Иран, страны дальней дуги и ЕАЭС, в теории должна была компенсировать потери от ухода с западных рынков. На практике же многие из этих стран — прямые конкуренты Беларуси.

Китай и другие «дружественные страны» производят схожие по функционалу товары — от техники до текстиля — и, что важно, без санкционных ограничений, зато с доступом к современным технологиям и финансированию.

В Африке, Латинской Америке и части Азии белорусскую продукцию готовы купить… но денег нет.

Здесь и проявляется парадокс: Беларусь может продемонстрировать технику и получить одобрительные кивки, однако сделки срываются из-за того, что у покупателей дырявые карманы. Или, что в перспективе еще хуже, договоры заключаются за счет кредитных ресурсов белорусской стороны.

В таком случае Минск рискует потерять не только поставленную на экспорт технику, но и вложенные средства.

Политический маркер как барьер

После 2020 года на белорусском экспорте все сильнее сказывается и политический «маркер». К товару с лейблом «Сделано в Беларуси» в последние годы прилагается и другой «бренд» — имидж Александра Лукашенко.

Хотя белорусская молочная продукция или тракторы еще могут опираться на репутацию качества, политический фон нередко перечеркивает эти преимущества, особенно на рынках, где репутация и санкционный риск становятся ключевыми факторами при выборе поставщика.

В результате такой политический маркер превращается в своеобразный поправочный коэффициент к цене экспортируемых Беларусью товаров и услуг, делая их менее конкурентоспособными или вовсе непроходными для многих рынков.

Таким образом, внешняя торговля Беларуси сегодня страдает не только от санкций, но и от необходимости выплачивать «премию за риск» — политическую.

Это удорожает сделки, снижает их рентабельность и в долгосрочной перспективе лишает страну возможности вовремя модернизировать оборудование и технологии. Без доступа же к современным технологиям Беларусь уже сегодня производит технику вчерашнего дня, которую завтра покупать точно не будут.

То, как работает подобного рода политическая премия за риск, хорошо видно на примере экспорта услуг. В прошлые годы именно экспортом услуг — транспортных, ИТ, инженерных — отчасти компенсировалась слабость товарного экспорта.

Сегодня эти направления под давлением. Санкции и разлад с западными партнерами сократили географию перевозок, а ИТ-сектор, потеряв доступ к западным заказчикам, переориентировался на внутренний рынок и соседнюю Россию, где платежеспособность ниже, а конкуренция выше.

При этом даже близкие к власти бизнес-группы прекрасно понимают проблему. Но в отличие от частного бизнеса они не могут открыто говорить о ней и тем более проводить кампании по очистке бренда. Приходится работать с негативной коннотацией, которую формирует политический режим, и накапливать раздражение, не имея возможности влиять на ситуацию.

Скажи мне, кто твой друг…

В отличие от России, где даже приближенный к власти бизнес имеет большую автономию и лучше адаптируется к санкциям, Беларусь остается в двойной зависимости: от собственных ограничений и от санкций против союзников.

Сотрудничество с Венесуэлой, Кубой или Ираном не дает особой пользы, так как эти страны сами изолированы и не могут предложить больших рынков или технологий.

Список ключевых внешнеэкономических партнеров Беларуси сегодня во многом отражает степень ее международной изоляции. Экономические связи с закрытыми, малоплатежеспособными или конкурирующими странами не могут компенсировать утрату доступа к крупнейшим мировым рынкам.

О главной причине — молчок

Парадоксально, но потенциал для восстановления экспорта у Беларуси есть. Даже если просто вывести из уравнения «коэффициент Лукашенко», будет ощутимый положительный эффект — причем вне зависимости от того, кто придет к власти.

Любой преемник даже без кардинального разворота во внешней политике сможет снять часть репутационных и санкционных ограничений. И обязательно этим воспользуется. Что автоматически расширит рынки сбыта и даст возможность обновить технологии.

Но пока этого не произошло, белорусский экспорт остается в узком коридоре, где новые рынки либо недоступны, либо неплатежеспособны, либо чересчур конкурентны, а старые — закрыты или уже потеряны.

А бесконечные совещания чиновников на тему активизации экспорта, по сути, сводятся к констатации последствий при полном замалчивании причин. А вернее, главной причины.

Алесь Гудия, «Позiрк»

