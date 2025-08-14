закрыть
14 августа 2025, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Коэффициент Лукашенко» подрезает внешнюю торговлю

  • Алесь Гудия
  • 14.08.2025, 11:06
«Коэффициент Лукашенко» подрезает внешнюю торговлю

Дело не только в санкциях.

После 2020 года белорусская экономика переживает затяжной период структурных проблем. Традиционно любой ее рост подпитывался экспортом — и товаров, и услуг. Но сегодня экспортная машина буксует. Санкции, узкий круг доступных рынков, падение качества продукции и плохой политический имидж государства формируют ситуацию, когда традиционные партнеры благосклонны все реже, а новые удивляют все сильнее.

Трещины в «экономическом чуде»

Белорусское «экономическое чудо» последних пяти лет сегодня все больше похоже на тришкин кафтан — чтобы заделать дыру в одном месте, приходится отрезать лоскут в другом.

Проблемы накапливаются, старые никуда не исчезают, а лишь обостряются. На рынке труда — хронический кадровый дефицит, в промышленности — износ оборудования, а на внешних рынках интерес к белорусской продукции падает.

С экспортом, по сути, и не могло быть иначе. После 2020 года ужесточение санкций серьезно ограничило поставки на западные рынки. Беларусь лишилась не только ключевых покупателей в ЕС, но и доступа к западным технологиям, современному оборудованию и кредитным ресурсам, которые раньше позволяли повышать качество продукции и сохранять ее конкурентоспособной.

В результате белорусская статистика внешней торговли полна противоречий. За ростом объемных показателей скрываются глубокие структурные проблемы.

По данным Белстата, за первое полугодие экспорт товаров составил 19,01 млрд долларов — немало, но все-таки на 3,7% меньше, чем годом ранее. Импорт, напротив, вырос на 3,3%, достигнув 22,19 млрд долларов.

В результате дефицит внешней торговли товарами вырос почти вдвое: с 1,74 млрд долларов в 2024 году до 3,18 млрд в 2025-м.

Картина по направлениям еще красноречивее:

Экспорт в страны СНГ практически не изменился (+0,46%) и составил 13,93 млрд долларов.

Экспорт вне СНГ упал на 13,5% — с 5,87 млрд до 5,08 млрд долларов.

Иными словами, Беларусь все сильнее застревает в узком круге тесных объятий «дружественных стран», прежде всего России, и теряет позиции на прочих широких рынках.

При этом выход на новые рынки за пределами Запада оказался не прорывом, а, по сути, шагом в сторону. Продукция на экспорт осталась той же, а иногда и хуже по качеству, чем раньше. Просто теперь ее продают на рынках с меньшей платежеспособностью — или же с жесткой конкуренцией со стороны других поставщиков.

Даже в России, на которую приходится львиная доля белорусского экспорта, конкуренция усиливается. Здесь приходится бороться за место с продукцией из Китая и Турции, причем без преимущества в цене или качестве.

Как итог: белорусский экспорт оказался в двух серьезных ловушках.

Первая — качественная. Экспортная белорусская продукция изначально ориентировалась на рынки среднего ценового сегмента. На премиум-рынках она почти не представлена, а на массовых — сталкивается сегодня с конкурентами, которые производят дешевле и качественнее, при этом не испытывают проблем с обновлением оборудования.

Вторая — ценовая. Беларусь конкурирует в нишах, где покупатели очень чувствительны к цене. А производить дешевле при санкционном давлении и росте издержек становится все труднее.

Восточный вектор: союзники или конкуренты?

Ориентация на восток, прежде всего на Китай, Иран, страны дальней дуги и ЕАЭС, в теории должна была компенсировать потери от ухода с западных рынков. На практике же многие из этих стран — прямые конкуренты Беларуси.

Китай и другие «дружественные страны» производят схожие по функционалу товары — от техники до текстиля — и, что важно, без санкционных ограничений, зато с доступом к современным технологиям и финансированию.

В Африке, Латинской Америке и части Азии белорусскую продукцию готовы купить… но денег нет.

Здесь и проявляется парадокс: Беларусь может продемонстрировать технику и получить одобрительные кивки, однако сделки срываются из-за того, что у покупателей дырявые карманы. Или, что в перспективе еще хуже, договоры заключаются за счет кредитных ресурсов белорусской стороны.

В таком случае Минск рискует потерять не только поставленную на экспорт технику, но и вложенные средства.

Политический маркер как барьер

После 2020 года на белорусском экспорте все сильнее сказывается и политический «маркер». К товару с лейблом «Сделано в Беларуси» в последние годы прилагается и другой «бренд» — имидж Александра Лукашенко.

Хотя белорусская молочная продукция или тракторы еще могут опираться на репутацию качества, политический фон нередко перечеркивает эти преимущества, особенно на рынках, где репутация и санкционный риск становятся ключевыми факторами при выборе поставщика.

В результате такой политический маркер превращается в своеобразный поправочный коэффициент к цене экспортируемых Беларусью товаров и услуг, делая их менее конкурентоспособными или вовсе непроходными для многих рынков.

Таким образом, внешняя торговля Беларуси сегодня страдает не только от санкций, но и от необходимости выплачивать «премию за риск» — политическую.

Это удорожает сделки, снижает их рентабельность и в долгосрочной перспективе лишает страну возможности вовремя модернизировать оборудование и технологии. Без доступа же к современным технологиям Беларусь уже сегодня производит технику вчерашнего дня, которую завтра покупать точно не будут.

То, как работает подобного рода политическая премия за риск, хорошо видно на примере экспорта услуг. В прошлые годы именно экспортом услуг — транспортных, ИТ, инженерных — отчасти компенсировалась слабость товарного экспорта.

Сегодня эти направления под давлением. Санкции и разлад с западными партнерами сократили географию перевозок, а ИТ-сектор, потеряв доступ к западным заказчикам, переориентировался на внутренний рынок и соседнюю Россию, где платежеспособность ниже, а конкуренция выше.

При этом даже близкие к власти бизнес-группы прекрасно понимают проблему. Но в отличие от частного бизнеса они не могут открыто говорить о ней и тем более проводить кампании по очистке бренда. Приходится работать с негативной коннотацией, которую формирует политический режим, и накапливать раздражение, не имея возможности влиять на ситуацию.

Скажи мне, кто твой друг…

В отличие от России, где даже приближенный к власти бизнес имеет большую автономию и лучше адаптируется к санкциям, Беларусь остается в двойной зависимости: от собственных ограничений и от санкций против союзников.

Сотрудничество с Венесуэлой, Кубой или Ираном не дает особой пользы, так как эти страны сами изолированы и не могут предложить больших рынков или технологий.

Список ключевых внешнеэкономических партнеров Беларуси сегодня во многом отражает степень ее международной изоляции. Экономические связи с закрытыми, малоплатежеспособными или конкурирующими странами не могут компенсировать утрату доступа к крупнейшим мировым рынкам.

О главной причине — молчок

Парадоксально, но потенциал для восстановления экспорта у Беларуси есть. Даже если просто вывести из уравнения «коэффициент Лукашенко», будет ощутимый положительный эффект — причем вне зависимости от того, кто придет к власти.

Любой преемник даже без кардинального разворота во внешней политике сможет снять часть репутационных и санкционных ограничений. И обязательно этим воспользуется. Что автоматически расширит рынки сбыта и даст возможность обновить технологии.

Но пока этого не произошло, белорусский экспорт остается в узком коридоре, где новые рынки либо недоступны, либо неплатежеспособны, либо чересчур конкурентны, а старые — закрыты или уже потеряны.

А бесконечные совещания чиновников на тему активизации экспорта, по сути, сводятся к констатации последствий при полном замалчивании причин. А вернее, главной причины.

Алесь Гудия, «Позiрк»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников