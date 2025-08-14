Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны 14.08.2025, 11:08

Издание The Telegraph раскрыло подробности.

Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа предложить ряд экономических стимулов в обмен на прекращение войны против Украины. Среди возможных предложений, которые могут прозвучать - доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли.

Об этом пишет издание The Telegraph. Согласно информации издания, во время встречи в Анкоридже Трамп, в частности, может предложить открыть для страны-агрессора России доступ к природным ресурсам Аляски. Также американский президент может предложить главе Кремля снятие части санкций с российской авиапромышленности, а также предоставление доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас находятся под оккупацией РФ.

В издании отметили, что к подготовке к переговорам привлечен министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает вопрос экономических уступок, которые Соединенные Штаты могут сделать России, чтобы таким образом ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Как отметили в The Telegraph, источники в правительстве Великобритании им рассказали, что такие стимулы могут быть приемлемыми для Европы, если это не будет выглядеть как вознаграждение для РФ.

«Израильская оккупация Западного берега реки Иордан может быть использована как модель завершения войны. Россия будет иметь военный и экономический контроль над оккупированными территориями Украины под собственным органом управления, подобно фактическому контролю Израиля над палестинскими землями. Эту идею, по данным The Times, обсуждали во время встреч специального посланника Трампа Стива Уиткоффа с его российскими коллегами», - пишет издание.

