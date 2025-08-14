За сколько продали самую дорогую квартиру в Минске 14.08.2025, 11:23

Фото: Realt

Она находится в доме возле Слепянского канала.

В шестиэтажном доме на берегу Слепянского канала в июле купили квартиру за 630 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой квартирой, проданной в прошлом месяце в Беларуси, пишет Realt.by.

Квартира находится в закрытом жилом комплексе «Аквамарин», который расположился на улице Филимонова, недалеко от Национальной библиотеки.

ЖК «Аквамарин» был построен в 2015 году и состоит из двух многоквартирных домов (девятиэтажного и шестиэтажного). Весь комплекс насчитывает 192 квартиры площадью от 48 до 230 квадратных метров, в том числе 8 пентхаусов площадью от 180 до 230 квадратных метров.

Цена одного квадратного метра на старте продаж составляла приблизительно от 2350 до 2800 долларов, а в пентхаусе — от 3600 долларов.

В июле квартира в этом ЖК была продана за 630 тысяч долларов (5329 долларов — за метр). Рекордную сумму заплатили за 118-метровое жилье.

Кстати, сейчас на Realt продается еще одна квартира в ЖК «Аквамарин». Это эксклюзивная 5-комнатная квартира премиум-класса с дизайнерским ремонтом. Стоимость этого 237-метрового жилья составляет 950 тысяч долларов (4008 долларов — за метр).

