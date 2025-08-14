Еще немного о «картах» 1 Алексей Копытько

Узкое место Кремля — экономика.

Вчера были опубликованы два интервью, оба заслуживают внимания. Ибо взаимно дополняют друг друга.

Первое. Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в начале августа (до решения о встрече Трампа с Путиным) пообщался с «Суспільним».

В этой беседе очерчены российские «карты» и некоторые их лимиты.

Сильные стороны РФ – отсутствие недостатка в живой силе (за счёт рекрутинга и корейцев), масштабирование военных производств (особенно – ударных средств, дронов), адаптация тактики и модернизация оружия к современной войне.

А также определённое единство в обществе, обусловленное эффективностью пропагандистской машины и особенностями менталитета.

Благодаря этому Кремль может продолжать агрессию даже в условиях систематического срыва планов. Так, в начале года россияне собирались к 1 августа захватить весь Донбасс. Теперь сроки сдвинуты до конца 2025 г…

Узкое место – экономика. По данным ГУР, в своих планах российская сторона исходила из цели закончить войну до 2026 г. Ибо потом начнутся необратимые последствия, которые навсегда понизят статус РФ до регионального государства.

Отсюда базовое стремление РФ – до начала реальных переговоров захватить как можно больше территории для обеспечения сильной позиции, но не слишком затягивать. Ибо снижение цены на нефть на фоне стагнации гражданских секторов экономики лишит ресурсов.

Второе интервью – председатель СБУ генерал Василий Малюк пообщался с каналом «Мы – Украина!». И эта беседа как раз больше о «картах» Украины. Интервью наверняка посмотрят в РФ и на Западе. В конспективной форме из него вытекает следующее.

Генерал Малюк на фактах показал, как изменились боевые качества спецслужбы под его руководством за три года полномасштабной войны.

Во-первых, астрономически выросли возможности для действий на территории противника – крупнейшей ядерной державы. Это касается и нанесения ударов дронами, и сложных операций диверсионного характера, и мероприятий по отправке «к Кобзону» особо выдающихся злодеев.

Удары по мосту через Керченский пролив (взрывчатка в грузовике, надводными дронами, подводными средствами), подрыв крупного арсенала в Торопце (Тверская область) и ещё порядка 200 поражённых в России целей – это солидный результат.

Операция «Паутина» – вообще что-то космическое.

По совокупности уже непонятно: СБУ – это «украинский Моссад» или Моссад – это «израильское СБУ». Общая черта – обеим структурам приходится работать против численно и ресурсно превосходящего противника/противников, поэтому делается ставка на креатив и инновации.

Главное, что понимают внешние игроки – все эти навыки и опыт уже никуда не денутся, это достояние Украины. И это достояние будет применяться против врагов нашей страны.

Что создаёт прагматичный мотив вкладываться в поддержку Украины и иметь нашу страну как минимум в партнёрах, а ещё лучше – в друзьях.

Россияне со своей стороны понимают, что формальное окончание войны не означает обнуление их преступлений. И уже есть кому спросить.

Тем более, что подрос уровень не только СБУ. Просто Малюк – наиболее фактурный и контрастный по сравнению с предыдущими руководителями Службы. В Силах обороны есть и другие замечательные люди/структуры, способные обеспечить впечатляющие результаты техническими средствами и живой работой личного состава.

Во-вторых, значительно выросло качество контрразведывательной деятельности. Это касается чистки как сектора обороны и безопасности, так и противодействия гражданским пособникам России.

Естественно, на 100% закрыть все вопросы не получается, но, с учётом ресурсов противника и масштабов его присутствия – результат значительный. Ни одна европейская страна не устояла бы при таком комплексном воздействии.

Украина накопила уникальный опыт противодействия РФ, которая осуществляет давление во всех сферах, начиная от агентов в армии (недавнее задержания офицера ВС, сдававшего врагу Ф-16 и Миражи) и заканчивая разветвлённой сетью пособников среди духовенства одной из главных православных конфессий.

Для Европы это бесценно, чтобы выстроить оптимальную траекторию мобилизации государственных структур и общества против современных угроз.

А если добавить к наглядным результатам спецслужбы масштаб трансформаций в армии (при всех общеизвестных проблемах) и обществе (при всей припадочности и склонности граждан видеть только плохое), то Украина выглядит как очень грозный, хоть и израненный и страшно уставший зверь.

Малюк использовал в интервью образ, который ранее озвучивала Урсула фон дер Ляйен: Украина как стальной дикобраз. Можно дискутировать о наиболее подходящем звере, но по факту уже больше подходит как минимум росомаха. И фишка в том, что руководство страны может поменяться, а совокупно обретённый опыт и новые качества общества никуда не денутся.

Если оставить Украину без помощи и/или пытаться навязать унизительные и заведомо неприемлемые решения, то абсолютно непонятно, кому в итоге будет хуже. А вот если проинвестировать в оборону и стабильность Европы через поддержку Украины – можно не переживать за восточный фланг. Разве что отдельным девиантам в Будапеште, которые что-то там опять осудили.

Наиболее дальновидные западные деятели уже осознали, что Украина не будет существовать в формате недобитого несчастья. В любом случае это будет фактор на весах, а вот на чьей чаше – это зависит. Поэтому накануне Аляски полезно напомнить, что можно потерять или приобрести

Алексей Копытько, echofm.online

