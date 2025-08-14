закрыть
«На обычной работе мозги применить особо и негде»

  • 14.08.2025, 11:37
  • 1,268
Чем сейчас занимаются крутые олимпиадники по информатике из Беларуси?

В столице Боливии Сукре 3 августа закончилась очередная международная олимпиада по информатике IOI-2025. Участники из Беларуси завоевали две серебряные и две бронзовые медали. И Беларусь все еще сохраняет высокое 17-е место по общему количеству завоеванных с 1989 года медалей. Издание devby.io поговорило с сооснователем Wargaming Иваном Михневичем и другими победителями международных олимпиад по информатике прошлых лет. Мы приводим этот текст с сокращениями.

В открытых источниках издание нашло информацию о месте жительства и работе 48 белорусских призеров олимпиад IOI с 1990 по 2021 год (этот список, разумеется, не полный). Судя по всему, победы в международных олимпиадах по информатике стали неплохим трамплином для карьерного роста многих белорусских программистов. При этом подавляющее большинство из них покинуло страну.

Только девять победителей из 48, информация о которых нашлась, до сих пор остаются в Беларуси. По восемь победителей международных олимпиад для программистов из Беларуси живут в Польше и в США, шестеро в Великобритании, трое в России, по двое — в Швейцарии и в Германии. Еще по одному призеру олимпиад IOI от Беларуси выбрали для жизни и работы Испанию, Литву, Канаду, Словакию, Грузию, Францию, ОАЭ, Кипр, Армению и Чехию. Правда, как минимум двое работающих за границей олимпиадников живут на две страны, регулярно возвращаясь в Беларусь.

«На школьных олимпиадах тогда никто никого не хантил»

Иван Михневич, сооснователеь Wargaming. Живет в Никосии на Кипре. Завоевал серебряную медаль IOI в 1996 году.

«Я ездил на международные олимпиады для школьников в Нидерланды и в Венгрию в середине 90-х. В каком-то смысле для меня это был культурный шок. На школьных олимпиадах тогда никто никого не хантил. В мягкой форме это происходило попозже, на студенческих соревнованиях. Участие в них дало мне уникальный опыт решения сложных задач и проблем в кратчайшее время, в условиях большого давления и стресса, добавило в список моих навыков командную работу.

Статус олимпиадника в то время был в почете. Его уважали не только при обучении, но и в работе. Уверен, что и нынешние «олимпиадники» — это особая, очень малочисленная каста наиболее одаренных и способных. Победа в олимпиаде — это своего рода знак качества для интеллектуальных возможностей программиста.

Разумеется, кроме интеллектуальных способностей существуют и другие человеческие качества, которые также имеют большое значение. Здесь уже олимпиадный статус ничего не гарантирует. В бытовом плане это избавило меня от выпускных экзаменов 9-го класса, вступительных экзаменов в лицей при БГУ, выпускных экзаменов 11-го класса и вступительных экзаменов в БГУ.

Победы на олимпиадах по информатике избавили меня от лишних сложностей, я мог заниматься любимым делом вместо муштры для сдачи экзаменов. Участие в международных олимпиадах по информатике — это уникальный опыт, определяющий всю дальнейшую жизнь. Оно открыло много новых дверей, возможностей и знакомств».

«Как мне кажется, одновременно с ростом сложности олимпиад падала ценность, престиж всего этого»

Никита Сазанович, экс-Research Engineer в Google DeepMind, Member of Technical Staff в Anthropic, живет в Лондоне. Завоевал серебряную медаль на олимпиаде IOI 2015 года:

«Конечно, участие в олимпиаде не было пустой тратой времени или какой-то формальностью. Я очень рад, что в школьные годы занимался этим. Это помогло мне, парню из маленького города Столбцы в Минской области с населением в 15 тысяч человек, проявить себя. Я высоко ценю соревновательное программирование. Неважно, где вы географически, есть ли у вас доступ к каким-то тренерам или курсам: все, что вам нужно — это компьютер и интернет. Что в настоящее время есть у каждого. Ну и, конечно, желание трудиться для результата. Я участвовал в олимпиаде IOI в 2015 году, она проходила в Алматы в Казахстане.

Я занял тридцатое место из 322 участников, не хватило всего лишь трех мест до золотой медали (их получали участники, занявшие места с двадцать седьмого места и выше). Победа помогла мне поступить в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге. На олимпиаде, насколько помню, хантинга не было.

При этом медаль помогала мне в карьере в первые годы после олимпиады — и все еще помогает. На механическом уровне решение задач соревновательного программирования помогает вам быть готовым к любым интервью в большие технологические компании, где я работал. Никто прямо не говорил, что «победа на олимпиаде — это именно то, почему мы вас хотим взять».

Но я уверен, что это сыграло роль — и я смог получить стажировки в нескольких отделениях Google, в том числе в Google DeepMind. Все обращают на это внимание, как минимум готовы дать вам шанс пройти интервью. Конечно, с годами этот эффект угасает. И ваша карьера должна о вас говорить больше, чем заслуги десятилетней давности. Что важно и не теряется со временем — удалось выступить за родную страну и как-то отметиться в ее истории. Хоть в дальнейшем я и переехал за рубеж.

После магистратуры я переехал в Лондон и работал в Google DeepMind. А недавно, несколько месяцев назад, перешел в Anthropic. Обе эти компании тренируют LLM, в Google я тренировал DeepMind, я в Anthropic — Claude. Расскажу немного о том, как на саму дисциплину соревновательного программирования повлияют AI и языковые модели. Модель DeepMind недавно получила золотую медаль в международной Олимпиаде по математике. А ее успехи в программировании с рейтингом еще более поразительны. Сейчас такие модели популярны в бенчмарке на Codeforces, и они входят в топ-100 программистов в мире в любом соревновании.

А на днях стало известно что модель OpenAI получила бы золотую медаль в IOI 2025, если бы в ней участвовала. В каком-то смысле я рад, что в мое время этих моделей не было. Так как никогда не было соблазна ими воспользоваться или даже задумываться о том, что где-то есть что-то такое, что может эти задачи вместо тебя довольно легко решить. Но хочу отметить еще два поинта.

Первый: во всех этих моделях есть обучающие моды, где вы можете вставить задачу в чат, и модель будет вам давать не просто решение, а подсказки, направлять вас к решению. Я считаю, что это еще более демократизирует дисциплину соревновательного программирования, любой человек с помощью AI может развивать свои навыки.

Второй поинт. Я считаю, что соревновательное программирование в любом случае не перестанет быть релевантным. По моему мнению, оно будет развиваться в том же ключе, что и шахматы после появления Stockfish и всех этих движков, которые сейчас играют лучше, чем Магнус Карлсен и другие лучшие игроки мира. То, чего человек может достичь, прилагая к этому усилия, всегда будет вдохновлять других людей. Неважно, в чем — в спорте, шахматах или соревновательном программировании.

