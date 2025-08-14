Всенародная галлюцинация1
- Александр Невзоров
- 14.08.2025, 11:38
Раскаленность дней и ожиданий вызывает «бешенство ватки».
Народная губа раскатана.
Население РФ уверено, что дядюшка Трамп ( который снова «свой», «роднусик и золотце» в пятницу нарежет земли Украины ломтями да кубиками и бросит их в русскую пасть.
Душечка генерал-депутат Гурулёв, в ожидании трамповой подачки развесил слюни и пророчествует о «великой победе».
Эта «победа» раз в тысячу меньше, чем то на что русские рассчитывали, но они надеются на то, что пропаганда сработает и сможет их убедить в грандиозности и ослепительности виктории.
Все прочее население, вслед за Гурулевым тоже демонстрирует то бредовое единодушие, что возможно лишь при фашизме.
Сам факт того, что иллюзорная «победа» это каприз американского президента - национальную гордость никак не беспокоит и патриотические чувства не ранит.
Россия готова принять подачку от Трампа и сделать ее очередной «великой вехой священной и победоносной истории России».
Впрочем все это лишь всенародная галлюцинация.
