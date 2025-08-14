закрыть
14 августа 2025, четверг
Всенародная галлюцинация

1
  • Александр Невзоров
  • 14.08.2025, 11:38
  • 3,674
Всенародная галлюцинация
Александр Невзоров

Раскаленность дней и ожиданий вызывает «бешенство ватки».

Народная губа раскатана.

Население РФ уверено, что дядюшка Трамп ( который снова «свой», «роднусик и золотце» в пятницу нарежет земли Украины ломтями да кубиками и бросит их в русскую пасть.

Душечка генерал-депутат Гурулёв, в ожидании трамповой подачки развесил слюни и пророчествует о «великой победе».

Эта «победа» раз в тысячу меньше, чем то на что русские рассчитывали, но они надеются на то, что пропаганда сработает и сможет их убедить в грандиозности и ослепительности виктории.

Все прочее население, вслед за Гурулевым тоже демонстрирует то бредовое единодушие, что возможно лишь при фашизме.

Сам факт того, что иллюзорная «победа» это каприз американского президента - национальную гордость никак не беспокоит и патриотические чувства не ранит.

Россия готова принять подачку от Трампа и сделать ее очередной «великой вехой священной и победоносной истории России».

Впрочем все это лишь всенародная галлюцинация.

Александр Невзоров, «Телеграм»

