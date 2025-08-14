закрыть
Как в наш мозг незаметно «просачивается» реклама

  14.08.2025, 11:51
  • 1,432
Как в наш мозг незаметно «просачивается» реклама

Ученые рассказали об уловках маркетологов.

Международная команда исследователей выяснила, что пользователи соцсетей хуже распознают рекламу, чем думают. Оказалось, реклама, оформленная в стиле постов друзей, часто остается незамеченной и получает такой же отклик, как и обычный контент. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование проводилось с участием 152 активных пользователей соцсетей. Им показывали смоделированные ленты, состоящие из 29 постов, восемь из которых были рекламными. С помощью технологии отслеживания взгляда исследователи замеряли, сколько времени участники задерживали внимание на публикациях и какие элементы их привлекали.

Оказалось, что пользователи чаще замечали не прямые пометки о рекламе, а косвенные признаки: кнопки, логотипы, глянцевые картинки или аккаунты с галочкой. Однако если реклама выглядела как обычный пост без броских визуальных деталей, ее распознавали реже и взаимодействовали с ней почти так же активно, как с личными публикациями друзей.

«Мы пролистываем ленту на автопилоте, и именно в такие моменты реклама «просачивается» незаметно. Иногда мы даже реагируем на нее осознанно, потому что она отражает тренды или товары, о которых говорят наши знакомые», — пояснила автор исследования Майке Хюбнер из Университета Твенте.

После того как пользователи понимали, что перед ними реклама, их интерес к посту резко падал. Но в случае «маскировки» под обычный контент этого эффекта не было. Ученые предупреждают: когда люди перестают замечать или задумываться о том, что пост является рекламой, грань между информацией и скрытым убеждением становится опасно тонкой.

Авторы считают, что результаты должны подтолкнуть платформы и регуляторов к пересмотру дизайна соцсетей и подходов к маркировке рекламы, чтобы пользователи всегда четко понимали, где реклама, а где личный контент.

