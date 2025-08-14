закрыть
14 августа 2025
Цены на аренду квартир в Минске выросли

Цены на аренду квартир в Минске выросли

С рынка вымываются самые бюджетные варианты.

С начала 2025 года стоимость аренды жилья в Минске выросла на 10-15 процентов. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на агентство «Твоя столица».

Представители агентства объяснили это наплывом арендаторов из-за границы — из России и стран СНГ. В связи с этим с начала лета предложение на столичном рынке аренды немного снизилось.

«Отчасти такие арендаторы желают провести теплое время года в Беларуси, неспешно отдохнуть, решить свои вопросы, например со здоровьем, да и просто сменить обстановку», — цитирует издание слова эксперта.

В 2024-м стоимость аренды выросла на 10-15%, в этом году — еще на столько же.

Также на рост аренды, по мнению специалистов, повлияло укрепление белорусского рубля к доллару и рост зарплат населения. К тому же, с рынка постепенно вымываются самые бюджетные варианты — так называемые «бабушкины квартиры».

