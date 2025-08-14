Белоруска показала внушительный список покупок в детский сад 1 14.08.2025, 12:05

Сколько ушло на двух детей.

Белоруска показала список покупок в детский сад перед 1 сентября. На двоих детей из семейного бюджета ушло около 350-400 рублей.

И если против карандашей с пластилином родители ничего не имеют, то присутствие в списках чистящих средств и пакетов для мусора ставит многих в тупик.

Белоруска показала внушительный список покупок в детский сад



На двоих детей из семейного бюджета ушло около 350-400 рублей.



И если против карандашей с пластилином родители ничего не имеют, то присутствие в списках чистящих средств и пакетов для мусора ставит многих в тупик. pic.twitter.com/IdcSq7rrwn — Сharter97.org (@charter_97) August 14, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com