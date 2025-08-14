закрыть
Белоруска показала внушительный список покупок в детский сад

1
  • 14.08.2025, 12:05
Белоруска показала внушительный список покупок в детский сад

Сколько ушло на двух детей.

Белоруска показала список покупок в детский сад перед 1 сентября. На двоих детей из семейного бюджета ушло около 350-400 рублей.

И если против карандашей с пластилином родители ничего не имеют, то присутствие в списках чистящих средств и пакетов для мусора ставит многих в тупик.

