Один из крупнейших IT-холдингов России оказался на грани банкротства 1 14.08.2025, 12:17

1,906

О проблемах отрасли говорят и другие игроки.

Российский Совкомбанк намерен обратиться в суд с требованиями о признании банкротами трех юрлиц IT-холдинга Fplus, включая его головную компанию. Соответствующее уведомление было опубликовано 8 августа на федеральном ресурсе раскрытия информации (Fedresurs). По данным источника «Коммерсанта» в Fplus, около 85% кредита Совкомбанку было погашено в срок, а проценты и комиссии выплачены полностью. Оставшуюся сумму планировали закрыть за счет совместной реализации товара, чтобы не изымать оборотные средства. Точный размер задолженности в холдинге не раскрыли.

«Совкомбанк принял решение сократить портфель вложений в капитал Fplus. <…> Дальнейших шагов в этом направлении банк не планирует», — заявил «Ъ» представитель холдинга. В Fplus признают сложную ситуацию на рынке: спрос упал по большинству направлений, а высокие процентные ставки создают дополнительную нагрузку на бизнес.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков отмечает, что сам факт подачи иска может быть инструментом давления на компанию в ходе переговоров. По его словам, Fplus придется либо договориться с банком, либо искать альтернативные способы выхода из кризиса — например, привлечение инвестора или продажа части активов.

О проблемах отрасли говорят и другие игроки. Первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов подтверждает падение спроса на электронику: продажи ниже обычного, а ключевой заказчик — госсектор — формирует до 70% объема только в четвертом квартале. Из-за высокой ставки ЦБ многие заказчики заморозили проекты по цифровизации, предпочитая держать средства на депозитах.

Глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский добавляет, что сокращение выпуска оборудования началось еще во второй половине 2024 года. Причины — урезание гос- и корпоративных бюджетов, снижение складских запасов, стабилизация параллельного импорта и падение цен.

Fplus — один из лидеров российского IT-рынка, созданный на базе дистрибьютора «Марвел Дистрибуция», основанного в 1991 году Сергеем Гирдиным. Холдинг занимается поставками потребительской электроники, производством серверов и систем хранения данных, разработкой программного обеспечения и развитием розничной сети «ВсеСмарт». По данным CNews Analytics, по итогам 2023 года компания занимала второе место в рейтинге крупнейших IT-компаний страны с совокупной выручкой свыше 195 млрд руб. Финансовую отчетность Fplus перестал публиковать с 2020 года.

Головная компания Fplus — ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», ее владельцы — Алексей Мельников и ЗПИФ «Нуклон» (по 50%). В холдинг также входит дистрибутор ООО МКТ (95% у головной структуры, 5% у Владимира Корнева). Обе доли находятся в залоге у ПСБ, его «дочек» и Мособлбанка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com