закрыть
14 августа 2025, четверг, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американский блогер: Белорусы называют Лукашенко клоуном

4
  • 14.08.2025, 12:27
  • 3,522
Американский блогер: Белорусы называют Лукашенко клоуном
Джош Кэхилл

Джош Кэхилл считает, что минчане ничем не отличаются от жителей Европы.

Американский блогер Джош Кэхилл, который снимает видео об авиации, поделился впечатлениями от встреч с людьми в Минске.

Блогер-миллионник рассказал, что почти каждый белорус называет Лукашенко психом:

— Им стыдно за него, что никто за него не голосовал и он не должен быть у власти.

Кэхилл говорит, что такой подход контрастирует с Россией, где многие поддерживают Путина.

— А здесь, в Беларуси, каждый раз, когда упоминаешь Лукашенко, все говорят: «Он псих». Никто за него не голосует. Никому он не нужен. Он просто клоун.

Также американец отмечает западное мышление белорусов и говорит, что люди в Минске ничем не отличаются от жителей Праги или Будапешта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников