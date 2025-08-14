Американский блогер: Белорусы называют Лукашенко клоуном 4 14.08.2025, 12:27

Джош Кэхилл

Джош Кэхилл считает, что минчане ничем не отличаются от жителей Европы.

Американский блогер Джош Кэхилл, который снимает видео об авиации, поделился впечатлениями от встреч с людьми в Минске.

Блогер-миллионник рассказал, что почти каждый белорус называет Лукашенко психом:

— Им стыдно за него, что никто за него не голосовал и он не должен быть у власти.

Кэхилл говорит, что такой подход контрастирует с Россией, где многие поддерживают Путина.

— А здесь, в Беларуси, каждый раз, когда упоминаешь Лукашенко, все говорят: «Он псих». Никто за него не голосует. Никому он не нужен. Он просто клоун.

Также американец отмечает западное мышление белорусов и говорит, что люди в Минске ничем не отличаются от жителей Праги или Будапешта.

