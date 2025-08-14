Три политических прогноза на ближайшие дни 1 Юрий Федоренко

14.08.2025, 12:37

2,128

Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина.

Гостиницы на Аляске забронированы журналистами, Европа, как всегда, обеспокоена, Вашингтон призывает Киев «быть реалистичным». Ещё один кусочек пазла в картину сегодняшнего дня: на востоке Украины Силы Обороны продолжают наносить противнику значительные потери, несмотря на его численное преимущество.

Вашингтон и Брюссель беспрестанно советуются, что-то предсказывают, а также подсказывают Киеву — что и как делать. Мы слышим гул слов, из которых можно слепить три политических прогноза на ближайшие дни.

Первый: Путин выдвигает максималистские, неприемлемые условия, и переговоры срываются. Трамп видит, что его снова обманули, вспоминает об ультиматуме и вводит давно обещанные санкции.

Второй вариант: Путин и Трамп заключают соглашение об Украине без Украины. Это неприемлемый для нас «договор», который не будет работать. Здесь можно предположить, что последовательная позиция нашего государства раздражает Трампа, он обвинит Киев в том, что «Украина не хочет мира». Американский лидер в очередной раз приостанавливает военную помощь и делает ряд эксцентричных заявлений. Если случится что-то подобное, то основными нашими партнерами останутся европейские государства, с которыми наши позиции совпадают.

Третий путь: стороны ни к чему конкретно не договариваются, однако планируют следующие раунды переговоров, обмениваются «сигналами», «позициями», «меморандумами» и так далее. При таком развитии событий поставки оружия не прекратятся, санкции, вероятно, в какой-то форме будут введены, но существенных изменений не произойдет.

Итак, сегодня Вашингтон призывает нас быть реалистами (очевидно, готовя к так называемому «обмену территориями»). Президент Украины был максимально реалистичен, когда говорил: «Мы не можем выйти с Донбасса. Донбасс для россиян — это плацдарм для будущего нового наступления. Через несколько лет у Путина будет открытый путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно девять тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области, и это плацдарм для новой агрессии».

Гарантии безопасности, которые может нам предложить Вашингтон (насколько мы можем судить по открытым источникам на сегодняшний день), сводятся к авторитету действующего президента США. Это что-то вроде «честного слова», которое должен дать Путин Трампу. Даже если Москва будет соблюдать слово (что сомнительно), такой договор продлится всего три года.

Поэтому, действительно, будем реалистами: главным гарантом безопасности Украины являются и будут наши Силы Обороны. Это не риторическая фраза, а вполне практический расчет: мы должны так бить врага, чтобы в будущем у россиян сама мысль о возможной войне с украинцами вызывала зверский ужас. На основе этой идеи мы должны готовиться к реалистичному развитию событий и планировать их.

Это и будет реалистичный сценарий, фрагменты которого мы видим в ежедневных новостях, в частности о том, что враг несет потери втрое больше, чем украинская сторона, или о том, что остановился очередной нефтеперерабатывающий завод где-то в глубине России после атаки украинских беспилотников…

Это тот сценарий, который каждый день пишется кровью наших воинов и стойкостью украинского народа. Мы продолжим его писать и сами будем решать, где именно и когда должна наступить «кульминация» и «развязка». Даже если Москва и Вашингтон будут недовольны. Потому что наша история — это наше дело. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

