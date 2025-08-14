закрыть
14 августа 2025, четверг, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны

1
  • 14.08.2025, 12:47
  • 1,360
Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны
Кирилл Буданов

Среди них — Украина.

В мире всего три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

«Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея», - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

«Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги», - сказал глава украинской разведки.

Также Буданов подчеркнул, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

«Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине», - добавил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников