Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны 1 14.08.2025, 12:47

Кирилл Буданов

Среди них — Украина.

В мире всего три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

«Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея», - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

«Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги», - сказал глава украинской разведки.

Также Буданов подчеркнул, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

«Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине», - добавил он.

