Был настоящим хитом: Jeep прекращает производство популярного кроссовера 14.08.2025, 12:52

Бренд планирует сосредоточиться в Европе на электрических моделях.

Компания Jeep решила снять с производства свой компактный кроссовер Renegade. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

«Чтобы адаптироваться к изменениям динамики рынка, предпочтений клиентов и регуляторных требований, бренд Jeep решил постепенно снять с производства текущую линейку Renegade в Европе», - заявили журналистам представители бренда.

Последние автомобили этой модели сойдут с конвейера в итальянском городке Мельфи к концу 2025 года. Напомним также, что с 2023 года производство кроссовера было прекращено в США, так что он уже покинул североамериканский рынок.

Завершение жизненного цикла популярного кроссовера связано со стратегией развития концерна Stellantis. Дело в том, что Renegade базируется на устаревшей платформе Small Wide, которую больше не модернизируют. Ранее было прекращено производство кроссовера Fiat 500X, созданного на этой же платформе.

С самого начала продаж Renegade стал настоящим хитом бренда. Jeep удалось реализовать более двух миллионов экземпляров по всему миру, из них более 500 тысяч - в Европе.

Особенностью Renegade на протяжении всего периода производства было большое разнообразие версий. Он предлагался с полным или передним приводом, с различными бензиновыми и дизельными двигателями, а впоследствии - в гибридном и плагин-гибридном исполнении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com