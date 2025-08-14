закрыть
14 августа 2025, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле назвали время встречи Путина с Трампом

  • 14.08.2025, 12:56
  • 1,030
В Кремле назвали время встречи Путина с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Путин
Коллаж: РБК-Украина

И объявили состав своей делегации в переговорах на Аляске.

В Кремле озвучили время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также объявили состав своей делегации в переговорах на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву).

Ушаков уточнил, что переговоры начнутся с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями.

Участие в переговорах Путина и Трампа с российской стороны примут:

глава МИД РФ Сергей Лавров;

помощник главы Кремля Юрий Ушаков;

министр обороны РФ Андрей Белоусов,

министр финансов РФ Антон Силуанов;

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников