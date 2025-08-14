В Кремле назвали время встречи Путина с Трампом
- 14.08.2025, 12:56
И объявили состав своей делегации в переговорах на Аляске.
В Кремле озвучили время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также объявили состав своей делегации в переговорах на Аляске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.
Как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву).
Ушаков уточнил, что переговоры начнутся с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями.
Участие в переговорах Путина и Трампа с российской стороны примут:
глава МИД РФ Сергей Лавров;
помощник главы Кремля Юрий Ушаков;
министр обороны РФ Андрей Белоусов,
министр финансов РФ Антон Силуанов;
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.