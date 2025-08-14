закрыть
14 августа 2025, четверг, 13:13
Белорусов ждет летняя погода

  • 14.08.2025, 13:04
Белорусов ждет летняя погода

Тепло будет радовать еще несколько дней.

В пятницу, 15 августа, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью +7..+13°С, в западных районах Беларуси до +16°С, максимальная температура днем +23..+28°С, по юго-западу до +30°С.

В субботу ночью местами по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Ночью +9..+16°С, местами +7..+8°С, в западных районах +17..+20°С; максимальная температура днем составит от +21°С по северу до +33°С по юго-западу страны.

С воскресенья похолодает, начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западной четверти порывистый, днем местами по северу сильный порывистый.

Ночью будет от +7°С по северо-западу до +16°С по юго-востоку, максимальная температура днем составит от +14°С по северу до +25°С по югу.

