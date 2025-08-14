закрыть
Повлияют ли вторичные санкции США на «друзей» России

  • 14.08.2025, 13:07
Повлияют ли вторичные санкции США на «друзей» России

Потеря доступа к американскому рынку для многих стран важнее, чем торговля с РФ.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США, ЕС и Великобритания ввели против Москвы экономические санкции, ограничивающие торговлю и финансовые операции. Но Россия смогла перенаправить торговлю в Китай, Индию, Турцию и ОАЭ и использовать так называемый «теневой флот» для транспортировки нефти, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь Сенат США рассматривает законопроект о введении «вторичных санкций» — мер воздействия на страны и компании, которые продолжают работать с Россией. В отличие от «первичных санкций», вторичные распространяются на третьи страны, вынуждая их соблюдать правила, иначе они рискуют потерять доступ к американскому рынку. Например, предлагается ввести пошлины до 500% на товары стран, покупающих российскую нефть, газ или уран.

США являются главным сторонником «вторичных санкций», опираясь на глобальную роль доллара и значимость американского финансового рынка. Потеря доступа к нему для многих стран важнее, чем торговля с Россией. Подобные меры уже использовались против Ирана и Венесуэлы, а также китайских компаний, работающих с Северной Кореей.

Эксперты отмечают, что «вторичные санкции» — полезный инструмент, но «не волшебная таблетка» — их трудно контролировать. Успех «вторичные санкции» зависит от многих обстоятельств и правильного применения. В противном случае обходные пути — использование других валют, криптовалют, посредников или бартерных схем — могут существенно ослабить действие санкций.

