закрыть
14 августа 2025, четверг, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В одном из городов Швейцарии общественный транспорт впервые сделали бесплатным

3
  • 14.08.2025, 13:23
  • 1,038
В одном из городов Швейцарии общественный транспорт впервые сделали бесплатным

Это решение носит временный характер.

Общественный транспорт в Женеве временно будет бесплатным, что стало первым случаем в Швейцарии. Решение принято в рамках мер, направленных на борьбу со всплеском загрязнения в городе.

Агентство Reuters пишет, что Женева переживает серьезный всплеск загрязнения озоном - газом, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, может вызывать проблемы с дыханием, головные боли и приступы астмы.

Система борьбы со смогом города показала, что концентрация озона превысила порог безопасности для здоровья окружающей среды в 180 микрограмм на кубический метр в течение 24 часов, согласно заявлению кантона Женева.

12 августа температура достигла 37°C, и правительство объявило предупреждение о жаре для западной и южной частей Швейцарии. Высокие температуры и низкая облачность приводят к накоплению озоновых загрязнителей и замедляют их рассеивание, сообщило Управление по охране окружающей среды кантона Женева.

В ответ на это в 13 августа впервые в истории кантона ввели бесплатный проезд на общественном транспорте, чтобы побудить жителей и гостей города пересесть с автомобилей на автобусы, трамваи, поезда и лодки с целью сокращения выбросов от транспорта.

«Меры, принятые в рамках этого чрезвычайного протокола, направлены на сокращение выбросов оксида азота, в частности путем поощрения использования общественного транспорта и ограничения движения наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств», — сообщило управление по охране окружающей среды.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников