В одном из городов Швейцарии общественный транспорт впервые сделали бесплатным

В одном из городов Швейцарии общественный транспорт впервые сделали бесплатным3
- 14.08.2025, 13:23
Это решение носит временный характер.
Общественный транспорт в Женеве временно будет бесплатным, что стало первым случаем в Швейцарии. Решение принято в рамках мер, направленных на борьбу со всплеском загрязнения в городе.
Агентство Reuters пишет, что Женева переживает серьезный всплеск загрязнения озоном - газом, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, может вызывать проблемы с дыханием, головные боли и приступы астмы.
Система борьбы со смогом города показала, что концентрация озона превысила порог безопасности для здоровья окружающей среды в 180 микрограмм на кубический метр в течение 24 часов, согласно заявлению кантона Женева.
12 августа температура достигла 37°C, и правительство объявило предупреждение о жаре для западной и южной частей Швейцарии. Высокие температуры и низкая облачность приводят к накоплению озоновых загрязнителей и замедляют их рассеивание, сообщило Управление по охране окружающей среды кантона Женева.
В ответ на это в 13 августа впервые в истории кантона ввели бесплатный проезд на общественном транспорте, чтобы побудить жителей и гостей города пересесть с автомобилей на автобусы, трамваи, поезда и лодки с целью сокращения выбросов от транспорта.
«Меры, принятые в рамках этого чрезвычайного протокола, направлены на сокращение выбросов оксида азота, в частности путем поощрения использования общественного транспорта и ограничения движения наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств», — сообщило управление по охране окружающей среды.