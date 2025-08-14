«У Лукашенко закончились «схемки» 4 14.08.2025, 13:53

Гигантомания до добра не довела.

Экономический обозреватель Андрей Маховский рассказал о ситуации со свининой в Беларуси. И причем тут «мегаидеи» правителя.

— Беларусь стала рекордсменом по закупкам российской свинины. Это странно, потому что мы часто гордимся своей едой, которую продаем в Россию. Но со свининой теперь не так, хотя раньше это мы поставляли в Россию свинину, — говорит Андрей Маховский в эфире «Еврорадио». — И эта история про то, как «мегаидеи» Лукашенко превращаются в некую субстанцию.

Беларуси не хватает своей свинины, во-первых, из-за массового вымирания свиней в последние годы, отмечает обозреватель. Иногда они вымирают целыми районами.

— Чума свиней есть везде, не только в Беларуси. Но в Польше, например, так массово свиньи не вымирают. И это история про «крепких хозяйственников». Лукашенко как марксист знает, что самое выгодное производство — крупнотоварное.

Поэтому у него появилась идея фикс — строить гигантские свинокомплексы. Вот так все и происходит. Если в маленькое хозяйство пришла чума, умерли 100 свиней. И это не сильно влияет на страну.

А когда чума пришла на комплекс, где 100 тысяч свиней, то они все одномоментно вымирают. Так что первая причина — в гигантомании.

Производство свинины вроде как должно было стать дешевле, но сейчас у нас может появиться дефицит свинины.

А вторая причина — у Лукашенко закончились «схемки».

Маховский обращает внимание, что Беларусь стала выгодно продавать свинину в Россию, когда та ввела санкции на ввоз западной еды.

— Тогда еще в белорусских водоемах эволюционировали креветки. Ну, с ними все понятно. Со свининой было так: мы ее, как и говядину, покупали в Польше — там было дешевле, несмотря на наше крупнотоварное производство. Польское мясо мы везли на мясокомбинаты, а белорусскую свинину продавали в Россию.

А потом случились санкции — сейчас мы не можем возить польскую свинину и говядину. «Схемка» закончилась, и теперь у нас не хватает свинины. Приходится самим покупать у России.

У Лукашенко всегда много «мегаидей», но некому подсказать, что в каждой из них могут быть вот такие нюансы.

