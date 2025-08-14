Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина 14.08.2025, 14:03

4,248

Сыновья российского диктатора не появляются на людях.

Российский диктатор Владимир Путин имеет двух малолетних сыновей - Ивана и Владимира, матерью которых является бывшая гимнастка Алина Кабаева. Портал «Радио Свобода» со ссылкой на расследование центра «Досье» пишет, что старший сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году.

Источником «Досье», как утверждается, выступил человек, который работает в резиденции Путина. Аноним часто видит детей кремлевского диктатора, но не общается с ними ежедневно.

Ранее журналисты уже сообщали об общих детях Путина и Кабаевой. В частности, швейцарское издание Sonntags Zeitung утверждало, что в 2015 и 2019 годах у Путина родились двое сыновей, один из которых - в Швейцарии. Второго ребенка Кабаева рожала в Москве под наблюдением швейцарского врача.

Как живут сыновья Путина

По данным расследования, дети кремлевского диктатора пользуются фальшивыми документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО. Они не появляются на людях и живут в резиденциях российского диктатора.

Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, обычно это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.

На Валдае для детей специально открыт учебный центр. С ребятами работают гувернеры.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, у Путина стали отдавать предпочтение учителям английского из Южно-Африканской Республики, которую Кремль считает «дружественной страной». В расследовании утверждается, что среди вероятных учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Великобритании и Новой Зеландии.

Известно, что учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья «находится в изоляции».

Педагоги не общаются напрямую с родителями детей. Персонал принимает распоряжения от помощников семьи.

Также известно, что двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков.

Чем увлекаются сыновья Путина

Старший сын занимается хоккеем на специально оборудованном катке, а Алина Кабаева старается наблюдать за матчем незаметно. Обычно она следит за игрой из ложи за непрозрачным стеклом.

При этом Иван участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования - неизвестно.

Стоит отметить, что российский диктатор Путин никогда публично не признавал, что имеет сыновей. Однако, лидер Кремля говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com