закрыть
14 августа 2025, четверг, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

  • 14.08.2025, 14:03
  • 4,248
Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

Сыновья российского диктатора не появляются на людях.

Российский диктатор Владимир Путин имеет двух малолетних сыновей - Ивана и Владимира, матерью которых является бывшая гимнастка Алина Кабаева. Портал «Радио Свобода» со ссылкой на расследование центра «Досье» пишет, что старший сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году.

Источником «Досье», как утверждается, выступил человек, который работает в резиденции Путина. Аноним часто видит детей кремлевского диктатора, но не общается с ними ежедневно.

Ранее журналисты уже сообщали об общих детях Путина и Кабаевой. В частности, швейцарское издание Sonntags Zeitung утверждало, что в 2015 и 2019 годах у Путина родились двое сыновей, один из которых - в Швейцарии. Второго ребенка Кабаева рожала в Москве под наблюдением швейцарского врача.

Как живут сыновья Путина

По данным расследования, дети кремлевского диктатора пользуются фальшивыми документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО. Они не появляются на людях и живут в резиденциях российского диктатора.

Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, обычно это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.

На Валдае для детей специально открыт учебный центр. С ребятами работают гувернеры.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, у Путина стали отдавать предпочтение учителям английского из Южно-Африканской Республики, которую Кремль считает «дружественной страной». В расследовании утверждается, что среди вероятных учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Великобритании и Новой Зеландии.

Известно, что учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья «находится в изоляции».

Педагоги не общаются напрямую с родителями детей. Персонал принимает распоряжения от помощников семьи.

Также известно, что двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков.

Чем увлекаются сыновья Путина

Старший сын занимается хоккеем на специально оборудованном катке, а Алина Кабаева старается наблюдать за матчем незаметно. Обычно она следит за игрой из ложи за непрозрачным стеклом.

При этом Иван участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования - неизвестно.

Стоит отметить, что российский диктатор Путин никогда публично не признавал, что имеет сыновей. Однако, лидер Кремля говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников