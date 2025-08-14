Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина
- 14.08.2025, 14:03
Сыновья российского диктатора не появляются на людях.
Российский диктатор Владимир Путин имеет двух малолетних сыновей - Ивана и Владимира, матерью которых является бывшая гимнастка Алина Кабаева. Портал «Радио Свобода» со ссылкой на расследование центра «Досье» пишет, что старший сын Путина Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019 году.
Источником «Досье», как утверждается, выступил человек, который работает в резиденции Путина. Аноним часто видит детей кремлевского диктатора, но не общается с ними ежедневно.
Ранее журналисты уже сообщали об общих детях Путина и Кабаевой. В частности, швейцарское издание Sonntags Zeitung утверждало, что в 2015 и 2019 годах у Путина родились двое сыновей, один из которых - в Швейцарии. Второго ребенка Кабаева рожала в Москве под наблюдением швейцарского врача.
Как живут сыновья Путина
По данным расследования, дети кремлевского диктатора пользуются фальшивыми документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО. Они не появляются на людях и живут в резиденциях российского диктатора.
Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, обычно это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.
На Валдае для детей специально открыт учебный центр. С ребятами работают гувернеры.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, у Путина стали отдавать предпочтение учителям английского из Южно-Африканской Республики, которую Кремль считает «дружественной страной». В расследовании утверждается, что среди вероятных учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Великобритании и Новой Зеландии.
Известно, что учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья «находится в изоляции».
Педагоги не общаются напрямую с родителями детей. Персонал принимает распоряжения от помощников семьи.
Также известно, что двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков.
Чем увлекаются сыновья Путина
Старший сын занимается хоккеем на специально оборудованном катке, а Алина Кабаева старается наблюдать за матчем незаметно. Обычно она следит за игрой из ложи за непрозрачным стеклом.
При этом Иван участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования - неизвестно.
Стоит отметить, что российский диктатор Путин никогда публично не признавал, что имеет сыновей. Однако, лидер Кремля говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.