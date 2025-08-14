Дугин удивил очередной бредовой идеей 5 14.08.2025, 14:11

Александр Дугин

Призвал объявить ФСБ «посланцами бога».

Российским гражданам следует относиться к представителям силовых структур — МВД, Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и прокуратуры — как к «посланцам Страха Божьего», заявил эксцентричный философ Александр Дугин, автор концепций «евразийства» и один из главных идеологов «русского мира», пишет The Moscow Times.

По мнению Дугина, фигуранта санкционных списков США, Евросоюза, Британии и Канады, которого западные СМИ называли «наставником» Владимира Путина, «честные патриоты» не должны хранить в секрете свои связи и места посещений, а также бояться слежки ФСБ.

«Для русского человека ФСБ — это наши. Это те, кто отвечает за нашу страну и за нашу жизнь. Ребята не вылезают с Украины, гибнут, отлавливают внутренних врагов, рискуют собой», — пишет Дугин.

По его мнению, всех силовиков следует «воцерковить», поскольку это «надежнее всего», а любые отступления от кодекса русского патриота (философ не объясняет, что это такое) следует «карать с неимоверной жестокостью».

Также Дугин сообщает, что, по его мнению, за россиянами уже следят бытовые приборы, в частности, кофемолки и розетки. «И будут только больше. Вопрос в том, кто будет следить — враги или свои. Пора попрощаться с либеральной демонизацией российских спецслужб», — призывает философ.

Ранее Дугин заявлял, что Запад воспринимает Россию в качестве своего главного врага, поскольку президент РФ Владимир Путин возрождает традиционные ценности и выводит страну из-под глобального влияния. Именно это, по его мнению, вызвало отвращение у западных «прогрессистских элит» к личности Путина.

Также Дугин утверждал, что в России не существует ни парламента, ни демократии, а фактически установлена монархия во главе с Путиным, который может делать все, что хочет. Философ отмечал неважность тех или иных законов в России, а равно и тех людей, которые их выдвигают или поддерживают. По его мнению, все это «пляски бояр до поры до времени», пока на шалости этой «себялюбивой и вороватой сволочи» не обратило внимание государево око.

