«Самый большой гонорар составил 22 тысячи рублей» 14.08.2025, 14:22

Сколько платят блогерам в Беларуси?

Сколько зарабатывают белорусские блогеры? За ответом на этот вопрос журналист MYFIN направилась к инфлюенс-маркетологу – человеку, который получает заказы на размещение рекламы в соцсетях.

Сколько денег платят за сторис и рилс

Анна Тимощенко – белорусский инфлюенс-маркетолог. У девушки 8-летний опыт работы в белорусских рекламных агентствах, она сотрудничала с крупными белорусскими и международными брендами (HONOR, Coca-Cola, Bremor, Snickers, LG и многими другими).

– Я делала рекламные интеграции как с бюджетами от $40 000, так и без бюджета, и это все в Беларуси. На данный момент работаю на себя и являюсь экспертом по работе с блогерами. Сейчас в моей базе около 1 700 белорусских Instagram- и TikTok-инфлюенсеров с количеством подписчиков от 10 000 и которые ведут свой аккаунт регулярно.

– Давайте начнем с самого интересного: сколько зарабатывают белорусские блогеры?

– Это зависит от охватов сторис, качества контента, географии аудитории и амбиций. «Средняя температура по больнице» выглядит следующим образом:

блогер, сторис которого смотрят около 5 000 человек, обычно берет 50–100 BYN за серию сторис;

если просмотров от 5-6 до 10 тысяч, можно претендовать на гонорар в 150–350 BYN;

если охват сторис – от 10 до 20 тысяч, это уже 400–800 BYN и выше.

Стоимость рилса скачет. Это может быть и 500 BYN, и 2 000 BYN. Сейчас я говорю о сотрудничестве в Instagram.

В Беларуси есть блогер, который берет 12 600 BYN за одну сторис и одно видео рилс.

Но это не максимальные суммы за работу. На моем проекте в прошлом году самый большой гонорар составил 22 000 BYN. Такую сумму выплатили инфлюенсеру, который приехал на съемку, снялся в рекламе и опубликовал видео в своих аккаунтах, а также сделал несколько сторис. Иногда звездные блогеры делают рекламу и безвозмездно. Они могут что-то делать ради эксклюзива для своего блога. Инфлюенсеру дают возможность первым сообщить о каком-то событии – он получает трафик.

Что делать, если хотите стать инфлюенсером

– Если вы хотите создать блог и зарабатывать на нем, рекомендую начинать сразу с двух площадок – это TikTok и Instagram. TikTok всегда дает прилив новой аудитории. Более того, даже если у вас мало подписчиков, видео все равно могут залетать.

Белорусским тиктокерам непросто – рекламодатели не так охотно покупают у них рекламу.

Приведу конкретные цифры: обычно 80 % бюджета рекламной кампании уходит на блогеров из Instagram и только 20 % – на TikTok. Я сейчас говорю о крупных брендах, но это распространяется и на бренды поменьше.

Поэтому, если ваша цель – зарабатывать на рекламных интеграциях, нужно развивать аккаунт в Instagram.

Но его раскачивать проблематично, ведь рилсы в Instagram залетают не так хорошо, как видео в TikTok. YouTube Shorts практически не интересны заказчикам рекламы в Беларуси.

Есть примеры людей, которые сначала прокачали свои аккаунты в TikTok и потом перевели часть своей аудитории в Instagram. Например, Даша «хорошие новости» raidensy начала с того, что системно вела TikTok, публиковала по пять видео в день. За несколько лет она вырастила свою аудиторию до 600 тысяч подписчиков, а потом стала переливать ее на другую площадку. Когда у вас есть медийный капитал в одной социальной сети, вы можете говорить в видео: «Ищите меня в других соцсетях, подписывайтесь».

Когда ждать первых гонораров

– Я сейчас скажу ужасную вещь, но самое больше разочарование, с которым сталкиваются многие начинающие контент-мейкеры, – это их уверенность, что они практически сразу начнут зарабатывать деньги. Продавцы инфобизнеса говорят, что хорошо зарабатывать можно на аккаунте с тысячей подписчиков. Это заблуждение.

По своему опыту скажу: рассчитывать на первые хорошие деньги вы можете после того, как наберете 5 000 подписчиков в Instagram.

Если деньги от компании пришли раньше, то вы исключение. Ни один крупный бренд не купит рекламу у автора с маленьким количеством подписчиков, брендам нужны охваты, большие аудитории. Для Coca-Cola я подбирала аккаунты с количеством подписчиков от 50 000. Исключение возможно в 1 % случаев.

Зато маленькому блогеру можно работать по бартеру, причем достаточно много. Селлеры из «Вайлдберриз» любят бартер. Хотя не всех контент-мейкеров это устраивает.

Из смешного – вам могут предложить даже трусы в качестве оплаты.

Кто-то готов сниматься в белье и рад получить белье в подарок. Хочу отдельно сказать: люди, которые решили вести блог ради получения денег от рекламы, теряют в контенте. Выстреливают те, кто делает контент от души, это всегда чувствуется. Мне нравится пример рентгенолога Анны Карауловой. Она стала расти в блоге, когда начала показывать изнанку своей работы. Если делать контент постоянно и от души, со временем придут и деньги. Но, пожалуйста, не думайте, что с тысячей подписчиков вы будете иметь 1 000 BYN каждый месяц. Пока у вас нет медийности, нет аудитории – вам нечего продавать. Когда вы уже набрали аудиторию, ваш аккаунт становится площадкой, которую можно монетизировать. Блог можно сравнить со СМИ, которое зарабатывает на рекламе.

Хочу подсветить успешность блогеров, которые живут не в Минске.

Некоторые люди из регионов думают, что у них меньше выбор рекламодателей, меньше возможностей. Это заблуждение. В Беларуси есть несколько классных примеров, хочу остановиться на одном. Мне нравится аккаунт «Мой Солигорск», этот аккаунт несколько лет назад создал энтузиаст Андрей Мызин. Он увидел, что в Солигорске недостаточно информации о том, что происходит в родном городе. И после работы стал ездить на велосипеде по районам Солигорска: делать фото и видео о том, что волнует горожан, о новых заведениях и изменениях. Сейчас у аккаунта «Мой Солигорск» более 35 тысяч подписчиков, это феноменальный результат. Андрей приносит пользу городу, к нему идут местные рекламодатели.

Варианты заработка на блоге

– Размещение рекламы в аккаунте – это не единственный способ монетизации своих умений. Если вы нашли свой стиль, разобрались в монтаже, если научились делать красивые видео, оригинальные распаковки, если у вас есть харизма – значит, можно предоставлять рекламную услугу бизнесам, снимать для них контент. Некоторые блогеры устраиваются в компании и ведут их соцсети. Бывшие ведущие аккаунта «Обзор бай» устроились в «Вест Моторс» и ведут аккаунт бренда очень достойно. Такое сотрудничество полезно не только работодателю – выгода инфлюенсера в том, что он наращивает свою медийность, если работает лицом.

Если подытожить: если вы готовы развивать свой блог, будьте готовы первое время получать не деньги, а бартер.

Что можно делать уже сейчас – это учиться хорошо снимать видео, искать свой стиль, но не ставьте деньги во главу угла. Блогер – это творческая профессия, как у художника, музыканта.

– Если я уже веду блог, как мне искать потенциальных рекламодателей?

– Можно писать в аккаунты брендов. Большинство крупных брендов ведут рекламные агентства. Если вы свяжетесь с агентством, вам могут сказать, что добавят вас в базу, и в реальности никуда добавлять не будут. Потому что работники перегружены и им не до вас, если вы не звезда соцсетей. Но это не значит, что не нужно писать.

Рекомендую писать в аккаунты рекламных агентств, в Беларуси их не так уж и много.

По большому счету, чтобы получить одно предложение, напишите в 20 аккаунтов. То есть из 20 аккаунтов в одном месте вы дойдете до получения товара. Если процент положительных ответов выше, значит, вы составили классное письмо. Если процент ниже, значит, у вас плохое письмо. Половина успеха – это ваша статистика, вторая половина – это письмо, с которым вы обратились.

– А что должно быть в таком письме?

– За время работы в рекламном агентстве я получила около тысячи таких сообщений от людей, которые хотели сделать видео и получить за это деньги или бартер. Главная их проблема была вот в чем. Люди писали: «Я классный, дайте мне товар». Я смотрела на эти сообщения и думала: наш товар тоже классный, какую ценность наша компания получит от нашего партнерства? Другое дело – если вы напишете: «Я сделаю видео, которое может набрать столько-то просмотров». Или «я умею нестандартно подавать», «у меня есть рубрика, которая идеально для вас подходит». На такое сообщение я как рекламодатель уже обращу внимание, ведь увижу: человек подумал не только о своей выгоде, но и о развитии для бренда.

– Что делать тем, кому страшно снимать видео?

– Если боится, значит, человек не готов быть блогером. Если ты стесняешься этого, значит, ты этого не настолько сильно хочешь. Когда очень хочется, ты идешь и делаешь через не хочу и не могу. Надо хотеть этого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com