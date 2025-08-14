Sky News: Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина

Sky News: Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина1
- 14.08.2025, 14:28
Проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит на Аляске.
Европейские союзники ищут возможные места для проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Sky News.
«Союзники «активно» оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина», - сообщает издание со ссылкой на собственные источники в ЕС.
Отмечается, что проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, но союзники соглашаются, что место проведения вторых переговоров должно быть в Европе.
«Если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что лидеры ЕС и США проведут телефонный звонок относительно следующей встречи между всеми тремя лидерами в субботу днем», - говорится в статье Sky News.
По информации издания, Зеленский ранее предлагал в качестве места встречи Рим, но Франция, Финляндия, Испания и Германия предлагают Женеву, как более нейтральную локацию.