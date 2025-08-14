Sky News: Европа активно ищет места для возможной встречи Трампа, Зеленского и Путина 1 14.08.2025, 14:28

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит на Аляске.

Европейские союзники ищут возможные места для проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

«Союзники «активно» оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина», - сообщает издание со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Отмечается, что проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, но союзники соглашаются, что место проведения вторых переговоров должно быть в Европе.

«Если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что лидеры ЕС и США проведут телефонный звонок относительно следующей встречи между всеми тремя лидерами в субботу днем», - говорится в статье Sky News.

По информации издания, Зеленский ранее предлагал в качестве места встречи Рим, но Франция, Финляндия, Испания и Германия предлагают Женеву, как более нейтральную локацию.

